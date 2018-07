Droga in casa a Pozzallo | 4 arresti

Casamonica - 31 arresti nel clan. Il giudice : «Droga - usura - estorsione con metodo mafioso» | L’operazione grazie alle parole dei pentiti : Trentuno arresti, sei persone ricercate, 55 capi d’imputazione e reati che vanno dall’usura all’estorsione, all’intestazione fittizia dei beni, allo spaccio, tutto all’interno di una associazione mafiosa che si regge sulla «paura che tale cognome genera nella popolazione romana».

CASALUCE " Nasconde Droga in casa - nei guai D'Agostino : 11:24:37 I Carabinieri della Stazione di Teverola, nel corso della notte, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, D'Agostino ...

Aveva in casa il market della Droga per la movida : Arrestato giovane 24enne ferrarese in una abitazione di via Mayr: dall'età di 17 anni, denunciato per 10 episodi di spaccio, dopo il blitz della polizia adesso per lui il carcere

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla Droga monete e anello di epoca romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Villa Bonelli - spacciatore in manette. In casa Droga - proiettili e monete e gioielli di epoca romana : I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. Ieri sera, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via dell’Impruneta e hanno deciso di fermarlo per […] L'articolo Villa Bonelli, spacciatore in manette. In casa droga, ...

Milano : nascondono Droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri

Milano : nascondono Droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano.A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla criminalità. L’auto dei due era stata notata gravitare nei pressi di bar e farmacie della zona e di località limitrofe. Così è ...

Milano : spaccia Droga da casa - arrestato : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di droga. Gli agenti avevano notato l'appartamento dell'uomo, in via Sella Nuova, in zona Giambellino, come possibile centro di vendita di sostanze stupefacenti. La polizia è entrata nell

Milano : maltratta compagna e gli trovano armi e Droga in casa - arrestato : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato arrestato dalla polizia perché nascondeva in casa droga e armi. E' accaduto a Milano a un 41enne di origine serba. Il fatto risale alla serata di ieri, quando gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura d

Santa Croce Camerina - nascondeva Droga in casa : arrestato : I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, impegnati nella campagna weekend sicuro, hanno eseguito diverse operazioni di polizia giudiziaria al fine di reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio antidroga concentrato nel Comune di Santa Croce Camerina. Sono state sorvegliate le principali zone di concentramento di soggetti dediti alla spaccio al dettaglio come ...

Terni - Droga in casa : Arrestata dai carabinieri : Terni Aveva in casa 124 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre ad una sessantina 'puri' ancora da tagliare, una quarantottenne bulgara Arrestata a Terni nell'ambito di un'operazione condotta dai ...

Bazar della Droga in casa - stupefacente in quantità e di ogni tipo. Arrestato 21enne di Campi - : I guai per Patrick Palma, 21enne di Campi Salentina , sono cominciati questa mattina, quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione insieme ai cinofili di Modugno, l'unità ...

ALBERTO MEZZETTI È IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO 2018/ “Droga nella Casa? Non ho visto nulla” : ALBERTO MEZZETTI è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: il Tarzan di Viterbo conquista il pubblico da casa grazie alla sua simpatia e alla sua semplicità.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Bari - pistola clandestina e Droga in casa : arrestato il 27enne Roberto Ortalizio : Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato Roberto Ortalizio, 27enne barese incensurato, per detenzione illegale di una pistola clandestina con matricola abrasa e sostanze stupefacenti. I ...