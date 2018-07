Schianto sull' A4 | indagato attore Paolini

Schianto SULLA A1 - FAMIGLIA DISTRUTTA IN INCIDENTE/ Video ultime notizie - riaperto il tratto dell'impatto : INCIDENTE a Roccasecca: tre morti, tra cui una bambina. Le ultime notizie: SCHIANTO sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:22:00 GMT)

Tragico Schianto sulla Autostrada A1 - nel territorio di Roccasecca : Poco dopo le 13 di oggi, nella corsia Sud dell'Autostrada A1, si è verificato un incidente mortale, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo all'altezza del chilometro 654. Secondo le ...

Schianto sull'A1 - famiglia distrutta : morti padre - madre e figlio di 8 mesi Erano stati al concerto di Waters : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...

