Roma | pagare a vita Casamomica come assicurazione

I cassonetti tracimano e i Romani non vogliono più pagare la Tari. Un caso : Roma invasa dai rifiuti. Col caldo, non è più solo una questione di igiene e degrado. Basta che un gabbiano squarci i bustoni accalcati fuori dai cassonetti per far 'evaporare' i liquidi dei rifiuti ...

Roma - rivoluzione sui bus : le multe ora si possono pagare a bordo con il bancomat : Le multe prese sul bus, perché senza biglietto, si potranno pagare con il bancomat e le carte di credito direttamente a bordo e con la riduzione del 50%. Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma,...

Per vedere l'amichevole estiva Latina-Roma i tifosi dovranno pagare 45 euro : 45 euro (più 1,50 di prevendita) per vedere un'amichevole estiva, seppure contro una squadra di rango come la Roma semifinalista dell'ultima Champions League. E' quanto dovranno pagare coloro che, sabato prossimo, vorranno accomodarsi nei posti di tribuna Centrale Nord e Sud dello stadio 'Francioni' di Latina. I prezzi sono stati resi noti dalla società pontina (molto ambiziosa, visto che la dirigenza progetta il doppio salto dalla ...

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...

Roma - Chelsea disposto a pagare la clausola di Manolas : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Nainggolan all'Inter L'ironia dei tifosi su Santon

Dazio anti traffico a Roma anche per i residenti - si potrà pagare fino a 360 euro l'anno : Se la delibera verrà approvata in Consiglio comunale – cosa che dovrebbe avvenire entro l'estate – i cittadini Romani dovranno pagare un pedaggio per entrare con le loro auto all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario. Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Commissione capitolina trasporti, Enrico Stefàno del Movimento Cinque Stelle, che su Twitter scrive: "Via libera stamattina in Commissione ...

La corruzione è il dazio da pagare : fa di Roma la capitale del mondo : È il dazio che la città paga , rincartando, strusciando, sbeffeggiando, indietreggiando cinica e astuta, per rimanere capitale del mondo. Sembra assurdo ma è così. Sono assillato dal pensiero che ...

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...

Roma - rruffa alle assicurazioni : 5 arresti tra cui due medici. Si facevano pagare per 'seguire' le pratiche : I Carabinieri del Nucleo Investigativo, nell'ambito dell'indagine denominata 'Privilegio', hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip di ...

Roma - 'Mi devi pagare la cena'. E aggredisce pensionato con lanciafiamme artigianale : Finisce dietro le sbarre un 31enne brasiliano senza fissa dimora e con precedenti che ieri sera, in un locale dell' Eur , a Roma , ha minacciato di morte e ferito un uomo di 71 anni. Il brasiliano è ...