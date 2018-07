Asse Lega-M5s verso il 60% Il Carroccio divora Forza Italia Il Pd non recupera Sondaggi

Siena - lettere anonime e polemiche con la Lega : Assessore in quota Carroccio si dimette dopo 10 ore : È rimasta in carica appena dieci ore. Poi giovedì sera, dopo una giornata di polemiche interne, voci di corridoio e lettere anonime, Nicoletta Cardin ha rassegnato le dimissioni da assessore al Decoro Urbano e Ambiente del comune di Siena, dal 25 giugno governato dal centrodestra di Luigi De Mossi dopo 74 anni di amministrazioni rosse. A pesare sulla decisione di dimettersi a poche ore dalla ratifica del consiglio comunale sarebbero state le ...

Francesco Belsito : “Quando me ne andai dalla Lega nelle cAsse c’erano 40 milioni” : «Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c’erano più 40 milioni di euro di cui dieci solo di riserva Legale. Nei consigli federali lo chiamavamo il “nostro tesoretto”. Ma non solo: c’erano immobili di proprietà prestigiosi come la sede di via Bellerio e le frequenze di Radio Padania ...

Serie A : 19 luglio Assemblea di Lega : Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All’ordine del giorno, fra l’altro, anche la nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza della Lega, la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv per la prossima stagione, la vendita dei ...

Pensioni - ipotesi contributo di solidarietà dalla Lega : colpiti tutti gli Assegni - le cifre : Dal taglio alle Pensioni d'oro al contributo di solidarietà. Tra la proposta di Luigi Di Maio, attuale ministro del Lavoro, e Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega Nord che ha contribuito ...

Pd - all’Assemblea regionale dei dem in Sardegna non torna il numero legale. Urla e spintoni tra Soru - Lai e Marroccu : “Il numero legale non è stato raggiunto e quindi l’assemblea si è dovuta sciogliere, ma oggi non è un giorno normale era il trentesimo giorno dalle dimissioni del segretario Cucca e se entro 30 giorni non si elegge il nuovo segretario si rimette la palla al partito nazionale che nomina un commissario e al più presto si fa il nuovo congresso. Quindi da oggi parte il processo congressuale delle primarie”. Così all’Ansa l’eurodeputato ...

Pd - malore per una delegata all'Assemblea : soccorsa da Delrio : L'Assemblea del Pd si è fermata per qualche minuto per consentire il soccorso ad una giovane delegata della Sardegna, Chiara, che mentre parlava dal palco ha accusato un leggero malore. La delegata ...

Graziano Delrio soccorre una giovane delegata colta da un malore durante l'Assemble adel pd : malore per una delegata del Pd durante il suo intervento all'assemblea del partito a Roma. La giovane Chiara stava parlando e il presidente Matteo Orfini aveva chiesto di fare silenzio per non coprire le sue parole quando la delegata si è sentita male ed è stata soccorsa e aiutata a stendersi a terra tra gli altri da Graziano Delrio.Un medico è intervenuto e la giovane è poi riuscita dopo qualche minuto a rialzarsi ...

Assemblea Nazionale Pd/ Diretta streaming video. Renzi : M5s è una corrente della Lega : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Pd - Renzi parla all'Assemblea nazionale : «Il M5S è di destra - una corrente della Lega» : In politica paga uno per tutti, io mi assumo le responsabilità. Ci siamo fatti imporre l'agenda da altri». E rivolto alla minoranza del partito che lo critica: «State segando l'albero sul quale siete ...

Sequestro milioni Lega - Salvini all'Assedio di Mattarella : Così Mattarella dovrà affrontare la "bega" Salvini e, se incontro ci sarà, dovrà anche trovare il modo di non farsi coinvolgere in un conflitto istituzionale tra ordine giudiziario e politica ...