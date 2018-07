Una Vita anticipazioni | puntate spagnole | Elvira viene rapita prima del “sì”

superguidatv

: Ci ha lasciati il prof. Franco Mandelli, una vita dedicata a guarire i bambini dalle leucemie. Ricordiamolo impeden… - RobertoBurioni : Ci ha lasciati il prof. Franco Mandelli, una vita dedicata a guarire i bambini dalle leucemie. Ricordiamolo impeden… - beppe_grillo : Viviamo in mondo strano. É vietato farsi una canna, ma ci si può giocare tutti i risparmi, vendersi casa e perdere… - NicolaMorra63 : A me questa sembra una bellissima notizia, di quelle che ti permettono di capire le enormi potenzialità della ricer… -

(Di lunedì 16 luglio 2018)è una ragazza tenace e coraggiosa, ma a quanto pare anche il padre non scherza e presto nelle puntatadi Unascopriremo che cosa arriverà ad escogitare. Di certo il Colonnello Valverde non manca in inventiva e la sua decisione rimane la stessa: la figlia non deve sposare il maggiordomo! Continuando la lettura scoprirete che cosa succederà ai nostri due innamorati, ma soprattutto che cosa Arturo farà ad. Vediamo cosa ci riservano leUnadi oggi.Unadecide di sposare Simon Ledi Unarelative ai prossimi mesi, in Italia, ci riserveranno delle inaudite sorprese. Impensabile ed indicibile ciò che un padre può arrivare a fare per non rinunciare al suo orgoglio. Veniamo ai fatti. Come già da tempo sappiamosi è innamorata di Simon dallavolta che lo ha visto. Il giovane arrivato ad ...