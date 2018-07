Suburra 2 | le anticipazioni di Claudia Gerini | ‘Sara coinvolta nel traffico di esseri

tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 luglio 2018) Pronti per la seconda stagione di– La serie? Sono in corso da inizio aprile, a Roma, le riprese (il 16 luglio, sotto la Vela di Calatrava – Tor Vergata, il regista Andrea Molaioli gira il settimo episodio su di un totale di 24, in più di 100 location) del secondo capitolo del primo crime thriller italiano originale Netflix., la cui seconda stagione era stata annunciata già a gennaio, è prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato con successo lo scorso ottobre 2017 negli oltre 190 paesi in cui è presente il colosso streaming. Ora tutto è pronto per una nuova parte del racconto, in cui tornano tutti i personaggi più amati: da Aureliano a Spadino, passando per Lele e per la Sara interpretata da. Che anticipa: ‘Il mio personaggio ha indebolito i rapporti con il Vaticano ma è più legato a una ...