Beautiful | anticipazioni americane | nella soap è arrivata Zoe nuovo personaggio

Beautiful - anticipazioni 16-20 luglio e trame americane : anticipazioni Beautiful, puntate americane: paura per Hope Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale5. Intrighi, amori, inganni, vendette, segreti e bugie sono all’ordine del giorno nella soap opera americana. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che, ancora una volta, una delle protagoniste sarà Hope Logan. La figlia di Brooke e Deacon è tornata a Los Angeles in pianta stabile, c’è stato un ritorno ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL - nuovo piano per riavere STEFFY : BILL Spencer, nelle prossime puntate americane di Beautiful, apprenderà di stare per diventare nonno per la seconda volta quando scoprirà che Hope Logan è incinta. La lieta notizia arriverà alle orecchie dell’editore tramite Wyatt: BILL infatti farà visita al ragazzo sperando di poter sistemare le cose tra loro, dopo che il magnate aveva licenziato il figlio per aver “parlato troppo” (Wyatt aveva spifferato la verità ...

Beautiful - anticipazioni americane : Sally principale sospettata per le minacce a Hope : Cari fan di Beautiful, siete pronti per le news sulla vostra soap preferita? Le anticipazioni americane ci svelano che Sally sarà la principale sospettata per le minacce rivolte a Hope. Saranno due suoi colleghi ad accusarla, e principalmente Katie Logan, ex della nuova fiamma della stilista. Beautiful, anticipazioni americane: le minacce a Hope Come già annunciato in un precedente articolo, Hope sarà vittima di misteriose minacce da parte di ...

Beautiful - anticipazioni americane : è ZOE la stalker di HOPE LOGAN??? : Come di recente riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, ha fatto il suo ingresso in scena Zoe, interpretata da Kiara Barnes. La new entry è un’artista che Wyatt Spencer ha assunto per realizzare un murales che decori una delle pareti della sua casa, non sapendo tuttavia che la ragazza ha un passato in comune con qualcuno che frequenta “il suo stesso giro”. Si tratta di Xander Avant, il cugino inglese di Maya, ...

Beautiful anticipazioni 13 luglio 2018 : Brooke confessa a Katie di aver lasciato Bill : Brooke, a lungo combattuta, prenderà coraggio e confesserà a sua sorella della definitiva rottura con Bill.

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 13 e lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 13 e lunedì 16 luglio 2018: Brooke dice a Katie di aver lasciato una volta per tutte Bill. A quel punto Katie pensa che Brooke tornerà insieme a Ridge, ma la stessa Brooke ammette di aver bisogno di un periodo di solitudine. Ridge si reca da Liam e vuole sapere il motivo per cui Bill ha lasciato la Spencer Publications, oltre a quali siano le vere ragioni della rottura con Brooke. Liam però non ...

Beautiful - anticipazioni americane : l’incerto futuro di STEFFY : Dopo una pausa tra il 2013 e il 2015, Jacqueline MacInnes Wood è tornata ormai da tre anni ad interpretare stabilmente il ruolo di STEFFY Forrester, raggiungendo proprio nel 2018 l’anniversario dei dieci anni dal suo ingresso in Beautiful, avvenuto nel 2008. Proprio il 2018 è un anno importante su molti aspetti per l’attrice, che ai Daytime Emmy – uscita per questioni di età dalla categoria “giovani attrici” – ...

Beautiful - anticipazioni USA : KARLA MOSLEY (Maya) in pausa maternità : Nelle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo, il personaggio di Maya Forrester – dopo essere stato messo da parte per un lungo periodo – è di nuovo inserito in una delle storyline principali. Vi abbiamo infatti già segnalato come la modella possa essere una papabile sospettata per i messaggi anonimi e minacciosi arrivati alla Forrester Creations contro Hope Logan. Le due cognate hanno vissuto momenti di disaccordo ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 16-20 luglio 2018 : Eric lascia Quinn per Sheila! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio 2018: Quinn tradisce Eric con Mateo! L’uomo decide di ritornare con Sheila! Anticipazioni Beautiful: il piano di Mateo va “apparentemente” in porto tanto da spingere Eric a lasciare la moglie e ad eleggere Sheila nuova matriarca Forrester! Intanto Liam e Steffy si riconciliano… Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5? Tra ...

Beautiful - anticipazioni americane : arriva ZOE - chi è e cosa vuole : Kiara Barnes debutta nelle puntate americane di Beautiful in questa settimana e, come ampiamente sospettato, il suo personaggio (che si chiama Zoe) sarà legata a Xander Avant, il cugino di Maya da poco arrivato a Los Angeles dal Regno Unito per uno stage alla Forrester Creations. Il ragazzo, per qualche motivo, sta nascondendo le proprie origini mascherando l’accento inglese (aspetto che con ogni probabilità perderemo in Italia con il ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 11 e giovedì 12 luglio 2018: Dopo il litigio con Katie (Heather Tom), Quinn Fuller (Rena Sofer) si sfoga con Mateo (Francisco San Martin), che tenta di farla rilassare. Intanto Katie manifesta ad Eric (John McCook) tutta la sua rabbia verso Quinn, da lei considerata instabile e violenta. Al suo rientro, Eric è furioso e ha una nuova lite con Quinn. Sheila (Kimberlin Brown) ora lavora come ...