Mondiali | Pitana arbitrerà la Finalissima Francia-Croazia

Mondiali Russia 2018 – Niente da fare per Rocchi : la finale Francia-Croazia sarà arbitrata da Nestor Pitana : Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, non sarà arbitrata da Gianluca Rocchi: per la sfida conclusiva è stato designato l’argentino Nesto Pitana Niente da fare, l’Italia non giocherà un ruolo da protagonista nella finalissima del Mondiale di Russia 2018. Ovviamente, non stiamo parlando della Nazionale che per il Mondiale non si è neanche qualificata, ma per quel pizzico di Italia calcistica, rappresentata ...

Francia-Croazia - Mondiali 2018 : sfuma il sogno di Rocchi. La finale sarà diretta dall’argentino Pitana : sarà l’argentino Nestor Pitana a dirigere la finale dei Mondiali 2018 tra Francia e Croazia. Niente da fare per Gianluca Rocchi. Il fiorentino era uno degli arbitri che si erano meglio comportati nel corso della rassegna iridata ed era in piena corsa per l’assegnazione, per una storica seconda volta consecutiva (quarta in assoluto) per un fischietto italiano, dopo che nel 2014 era stato Nicola Rizzoli a dirigere l’epilogo del ...

Mondiali - l’arbitro Pitana dirige Russia-A.Saudita : Sarà il fischietto argentino Nestor Pitana ad arbitrare la partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca, alle ore 17. Pitan sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Bellati e Hernan Maidana, con il brasiliano Sandro Ricci in qualità di quarto uomo. Il team della Var – la grande novità del Mondiale russo – sarà composto dagli italiani Massimiliano Irrati e Daniele ...

Mondiali Russia 2018 - si comincia con Russia-Arabia Saudita : l’arbitro sarà l’argentino Pitana : L’arbitro della partita inaugurale del Mondiale di Russia 2018 sarà l’argentino Pitana, dirigerà l’incontro tra Russia e Arabia Saudita L’argentino Nestor Pitana è l’arbitro designato per dirigere Russia-Arabia Saudita, match inaugurale del Mondiale in programma allo stadio Luzniki di Mosca il prossimo giovedì 14 giugno alle ore 17. (ADNKRONOS) L'articolo Mondiali Russia 2018, si comincia con Russia-Arabia Saudita: ...