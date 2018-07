Antitrust contro cooperative radiotaxi di Milano e Roma | vincolo di esclusiva lede la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’blocca i vincoli diche legano i tassisti a 6 imprese dipresenti aperché “restrittive per la concorrenza”. A sollevare il problema sulle clausole lavorative era stata l’app di Mytaxi che aveva denunciato l’attività di sei: ail 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda; aTaxiblu, Yellow Taxi e Autoradiotassì in quanto impossibilitate a rispondere ad altre chiamate se non a quelle provenienti da singoli. Le intese non sono state giudicate gravi e non si opterà per la sanzione, le imprese avranno 120 giorni per dare comunicazione all’Autorità “delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata”. Secondo l’il problema si pone con la nascita delle nuove tecnologie. Le clausole disono oggi giudicate determinanti per un ...