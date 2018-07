Torino | indagato il portavoce del sindaco | Luca Pasquaretta è accusato di peculato

Salone del libro Torino - indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : Il portavoce di Chiara Appendino, il capo ufficio stampa del Comune di Torino Luca Pasquaretta, è indagato per peculato. Il giornalista aveva ottenuto nel 2017 un compenso di cinquemila euro dalla Fondazione del libro, ente che organizza il Salone internazionale del libro, per affiancare il presidente Massimo Bray per quindici giorni, dal 16 al 31 maggio 2017. L’incarico gli era stato conferito dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ...

Salone del Libro di Torino : portavoce sindaca Appendino indagato per peculato : Il portavoce della sindaca Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, è indagato per peculato dalla Procura di Torino. Il pm Gianfranco Colace aveva già aperto un fascicolo "k" riguardante una consulenza da ...

Salone Libro - indagato per peculato portavoce del sindaco di Torino : Salone Libro, indagato per peculato portavoce del sindaco di Torino Salone Libro, indagato per peculato portavoce del sindaco di Torino Continua a leggere L'articolo Salone Libro, indagato per peculato portavoce del sindaco di Torino proviene da NewsGo.

Torino - treno contro tir : due morti e 23 feriti. Autista indagato per disastro : È di due vittime e 23 feriti il bilancio definitivo dell'incidente ferroviario della scorsa notte a Caluso, nel Torinese. A causarlo un tir con targa lituana, trasporto eccezionale:...

Torino - treno contro tir : due morti e 23 feriti. Autista indagato per disastro : È di due vittime e 23 feriti il bilancio definitivo dell'incidente ferroviario della scorsa notte a Caluso, nel Torinese. A causarlo un tir con targa lituana, trasporto eccezionale:...

Treno investe tir fermo sui binari e deraglia sulla Torino-Ivrea : 2 morti e 23 feriti. Indagato l'autista lituano Video : Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il Treno regionale 10027 ha travolto un tir, fermo sui binari all'altezza di un...

Torino - treno deragliato dopo urto con tir : autista del camion indagato per disastro ferroviario : È indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto da un treno, la scorsa notte a Caluso, nel Torinese, sui binari della linea...

Treno investe tir fermo sui binari e deraglia sulla Torino-Ivrea : 2 morti e 18 feriti. Indagato l'autista lituano Video : Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il Treno regionale 10027 ha travolto un tir, fermo sui binari all'altezza di un...

Treno investe tir fermo sui binari e deraglia sulla Torino-Ivrea : 2 morti e 18 feriti. Indagato l'autista lituano Video : Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il Treno regionale 10027 ha travolto un tir, fermo sui binari all'altezza di un...

Torino - treno deragliato dopo urto con tir : autista del camion indagato per disastro ferroviario : È indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto da un treno, la scorsa notte a Caluso, nel Torinese, sui binari della linea Torino-Ivrea. L'...

Treno contro Tir sulla Torino-Ivrea - autista indagato per disastro : Treno contro Tir sulla Torino-Ivrea, autista indagato per disastro Treno contro Tir sulla Torino-Ivrea, autista indagato per disastro Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir sulla Torino-Ivrea, autista indagato per disastro proviene da NewsGo.