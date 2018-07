Enrico Rossi | 100 milioni per Ronaldo è una gravissima ingiustizia | un affronto

Da Padoan a Enrico Rossi - il manifesto di Calenda fa discutere : Carlo Calenda ha lanciato ieri sul Foglio il suo manifesto in cinque punti per rilanciare il centrosinistra. Serve uno stato “forte, ma non invasivo”, dice l’ex ministro. Un’“alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti”. Non sono mancate le reazioni. “Il manifesto di Carlo Calenda – dic

Enrico Mentana - retroscena su Di Maio e Mattarella : 'Cosa succederà nelle prossime 24 ore' : Si attendeva la chiusura della Borsa, alle 17.30, per l'annuncio dal Quirinale sul governo. Ma la campanella è suonata a Piazza Affari, e poi un'altra ora è passata, senza che dal Colle arrivassero ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Quota 100 - Enrico Rossi : la facciano subito (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Enrico Rossi chiede che Quota 100 sia varata subito. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Proposte Lega-M5s - le considerazioni di Enrico Rossi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 maggio. Le considerazioni di Enrico Rossi sulle Proposte di Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 05:55:00 GMT)

Enrico Rossi : 'Subito un partito del lavoro che vada oltre a LeU e al PD' Video : Prosegue il dibattito nella sinistra Politica su come attrezzarsi per la pRossima fase caratterizzata dall'opposizione rispetto al nascituro Governo fra M5S e Lega. In particolare è forte il dibattito dentro Liberi e Uguali, la formazione di Pietro Grasso che ha unito alle scorse elezioni Articolo Uno-MDP, Sinistra Italiana e Possibile, e che per il pRossimo sabato 26 maggio ha indetto la propria prima assemblea nazionale [Video] post-elezioni. ...

Enrico Mentana : 'Lega-M5s - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Enrico Rossi al consigliere leghista : “Lasci stare rivoluzione socialista o le metto mani nel muso” : Lite al consiglio regionale toscano tra il presidente Enrico Rossi e il consigliere leghista Jacopo Alberti. Lo scontro nasce da due post su Facebook scritti proprio da Alberti e da Elisa Montemagni. Poi Rossi si scaglia contro Alberti: "Lasci stare la rivoluzione socialista o le metto le mani nel muso".Continua a leggere