Calcio Catania | risoluzione consensuale del legame contrattuale con mister Lucarelli ed i

Calcio - Playoff Serie C 2018 : Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza. Calendario - date - programma - orari e tv : Si sono definite le semifinali dei Playoff di Serie C che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie B 2018-2019. Dopo un lunghissimo cammino, le migliori quattro squadre sono giunte a questo punto della post-season e si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo e continuare a sognare il salto in cadetteria. Il Siena se la dovrà vedere con il Catania, mentre il Sudtirol affronterà il Cosenza. Pronostici molto aperti e ...