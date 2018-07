Vacanze a due ruote | i consigli per gli itinerari perfetti in Europa

sportfair

: Ci sono due tipi di persone: quelli che prenotano le vacanze all'ultimo minuto e quelli che le prenotano all'ultimo… - _the_jackal : Ci sono due tipi di persone: quelli che prenotano le vacanze all'ultimo minuto e quelli che le prenotano all'ultimo… - stria54 : Dedicato alle ragazze del GDL 9-99. Alinda potremmo sperimentare anche noi, bastano due fogli bianchi. Non è mai t… - francyforeverj : RT @oss_findomestic: Due italiani su tre (67%) si affidano a Internet per prenotare le #vacanze: il 41% lo fa attraverso siti dedicati come… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)ina… due? Ecco gli. Shimanoa i 5 migliori percorsi per scoprire le meraviglie del Vecchio Continente in sella a un e-bike: il giusto mezzo per viaggiare slow, eco-friendly e senza fatica Le tanto sognate ferie estive sono ormai alle porte e molti italiani sceglieranno di trascorrerle viaggiando per l’. Perché non farlo in sella a una due? Shimano, il brand giapponese di componentistica e tecnologia per biciclette più noto al mondo, propone 5ciclabiliper scoprire le località più affascinanti del Vecchio Continente. Dalle città alle campagne, passando per mare e oceano: ogni luogo sarà ancora più apprezzato con l’approccio slow e green al viaggio garantito dalle due. E, chi teme di faticare e sudare troppo oppure vuole coprire distanze più lunghe in tempi più brevi, potrebbe optare per pedalare ...