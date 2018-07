Agricoltura | FAO | l’Unione Europea sostiene le famiglie irachene colpite dal conflitto

Un ritorno alla Agroecologia - per la FAO occorre qualità e maggiore ecocompatibilità nelle metodologie di produzione in Agricoltura : In definitiva, un approccio all ' agricoltura, e insieme una scienza, un movimento o una pratica, che associa fattore ambientale, colturale e sociale . Un'idea di agricoltura che non è a priori '...

L’Europa sottolinea il ruolo chiave della FAO per raggiungere la sostenibilità del cibo e dell’Agricoltura : Il Consiglio dell’Unione Europea ha sottolineato oggi il ruolo chiave della FAO in quanto fonte di conoscenza in materia di agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca e acquacoltura, sicurezza alimentare e nutrizione. Ha poi adottato le conclusioni del Consiglio sulle priorità a medio termine della UE e dei paesi membri per la FAO. Il Consiglio – composto dai ministri dell’agricoltura dei 28 paesi membri della UE e dalla ...

FAO : conflitti e disastri naturali fanno aumentare il lavoro minorile in Agricoltura : Dopo anni di costante declino, il lavoro minorile in agricoltura negli ultimi anni ha ripreso a crescere, a causa anche dell’aumento dei conflitti e delle catastrofi provocate dal clima. Questa preoccupante tendenza, non solo minaccia il benessere di milioni di bambini, ma mina anche gli sforzi per porre fine alla fame e alla povertà, ha avvertito oggi la FAO osservando la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il numero dei minori che ...

FAO : 20 azioni per trasformare l’alimentazione e l’Agricoltura : Per aiutare decisori politici e attori dello sviluppo ad accelerare i progressi verso l’impegno globale di eradicare la fame e la povertà, la FAO ha pubblicato una serie di 20 azioni volte a mostrare l’impatto che l’agricoltura sostenibile può avere nell’affrontare le più grandi sfide dell’umanità. trasformare il cibo e l’alimentazione per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) offre una ...

FAO : necessario far lavorare l’Agricoltura a favore – e non contro – la biodiversità : Il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ha lanciato ieri un appello per “un cambiamento trasformativo” nel modo in cui produciamo il nostro cibo, perché sia ben saldato in sistemi agricoli sostenibili, in grado di produrre alimenti sani e nutrienti e allo stesso tempo di tutelare la biodiversità del pianeta. “La biodiversità è essenziale per la tutela della sicurezza alimentare e la nutrizione globale, per ...