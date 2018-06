Roma | con Monchi è da 20 e lode | e adesso tocca ad Hagi

Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono la genitorialità gay : Il tribunale di Roma si schiera contro i comuni di Roma e Torino che hanno registrato come legittimi genitori i componenti di coppie omosessuali. L'accusa è di avere trascritto i documenti provenienti ...

Municipio II : Accordo con Automobile Club Roma : Roma – Il Municipio Roma II e l’Automobile Club Roma sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. Il Municipio Roma II e ...

Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono genitori gay : Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono genitori gay I pm di piazzale Clodio impugnano la lettura estensiva della legge Cirinnà fatta dagli uffici dei comuni di Roma e Torino Continua a leggere L'articolo Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono genitori gay proviene da NewsGo.

Roma : AMA - pulizia strade con divieti di sosta : Roma – L’ Ama in una nota ha comunicato che proseguiranno fino a venerdì 29 giugno le operazioni di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione. Questo riguarda l’asse stradale di via Ostiense, dalla via del Mare a piazzale Ostiense, a viale Aventino e lungotevere San Paolo. L’intervento (con divieti di sosta temporanei) conclude il ciclo mensile di maggio per il decoro delle strade consolari e delle grandi ...

Hagi - un altro figlio d'arte per crescere con la Roma : Tanto che il papà, riporta La Gazzetta dello Sport , un giorno disse: 'Ianis ha il talento e le qualità per diventare un top player. Rispetto a me sa giocare con entrambi i piedi, mentre io usavo ...

Master in Marketing e Comunicazione : opinioni - corsi a Roma - Milano ed estero - Luiss - Bocconi e Sole 24 Ore : Oggi vedremo insieme alcuni dei Master che è possibile conseguire in Marketing e Comunicazione, sia in Italia che all’estero. Master in Marketing e Comunicazione: opinioni e corsi Al giorno d’oggi dopo aver conseguito una laurea, molti ragazzi desiderano specializzarsi ancora decidendo di seguire dei Master. In particolar modo oggi ci occuperemo di alcuni dei Master che si possono seguire in Marketing e Comunicazione, sia in Italia che ...

Roma - stop ai concerti del festival a Villa Ada. Il Comune ferma tutto dopo la sentenza del Tar : “Carenza istruttoria” : È guerra fra festival pop-rock a Roma. Gli organizzatori di uno degli eventi di punta dell’Estate Romana promettono per tre anni un calendario di livello per gli appassionati di musica in una delle tre ville storiche più importanti della Capitale. Ma quell’agenda si rivela irrealizzabile, perché in realtà gli artisti erano già contrattualizzati con un’altra agenzia. Che infatti o rinunciano a suonare, oppure si trasferiscono in un’altra sede. Il ...

Roma - rapinano farmacia e fuggono con 5mila euro : presi 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina : Sono finiti i manette i 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina. I carabinieri di Tivoli infatti, hanno arrestato una coppia, di 52 e 47 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, per rapina ...

AltaRoma riparte da Balestra con 'Tributo al celebre maestro' : ... quest'anno, i suoi couturier negli studi di Cinecittà evocando idealmente quel matrimonio perfetto, tra artigianalità e creatività, che hanno reso grande il nostro Paese nel mondo. Dal 28 giugno al ...

CESARE CREMONINI - CONCERTO Roma/ Stadio Olimpico - Video : “tutto quello per cui ho lavorato” (23 giugno) : CESARE CREMONINI, CONCERTO ROMA: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:36:00 GMT)

E' ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

Migranti - è ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : L'Italia non vive crisi migratoria : Teleborsa, - Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema Migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente ...

Migranti - è ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema Migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

CESARE CREMONINI - CONCERTO Roma/ Stadio Olimpico - scaletta : bissato il successo di Milano (23 giugno) : CESARE CREMONINI, CONCERTO ROMA: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 00:35:00 GMT)