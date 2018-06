Facebook - un piano in 5 punti per combattere le fake news : Dall'introduzione delle analisi da parte dei fact-checker anche di foto e video alla collaborazione con il mondo accademico. Il social di Mark Zuckerberg prova riprendersi parte della credibilità perduta dopo lo scandalo Cambridge Analytica che l'ha travolta almeno qualche mese...

Facebook espande il suo piano di contrasto alle fake news : Roma, 21 giu. , askanews, Facebook ha annunciato una serie di aggiornamenti al suo programma di contrasto alle fake news. Con un comunicato, il social network rivendica di essersi impegnato nell'...

Morte Alessandra Appiano. L’ultimo post della scrittrice su Facebook è da brividi : Alessandra Appiano è stata da sempre una donna per le donne, una di quelle, insomma, che ha dedicato una vita intera al servizio del gentil sesso, cercando di curarne le fragilità attraverso le parole. Quella stessa fragilità che, probabilmente, sta portando in queste ore gli inquirenti a parlare di “suicidio” relativamente alla Morte della scrittrice e conduttrice televisiva scomparsa nella sua casa di Milano a 58 anni. Premio ...

Morta Alessandra Appiano : l'ultimo post su Facebook Video : Domenica 3 giugno è Morta Alessandra Appiano. La nota conduttrice, giornalista e scrittrice aveva solo 59 anni e pare che le cause del decesso siano tutt'altro che naturali. A sentire gli inquirenti, sembrerebbe che la donna abbia deciso di togliersi la vita, di 'gettare la spugna' così come aveva scritto in uno dei suoi ultimi post su Facebook. La notizia della sua morte è stata come un fulmine a ciel sereno. A pochi mesi dalla scomparsa ...

Morta Alessandra Appiano : l'ultimo post su Facebook : Domenica 3 giugno è Morta Alessandra Appiano. La nota conduttrice, giornalista e scrittrice aveva solo 59 anni e pare che le cause del decesso siano tutt'altro che naturali. A sentire gli inquirenti, sembrerebbe che la donna abbia deciso di togliersi la vita, di 'gettare la spugna' così come aveva scritto in uno dei suoi ultimi post su Facebook. La notizia della sua morte è stata come un fulmine a ciel sereno. A pochi mesi dalla scomparsa ...