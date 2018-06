Zara Phillips | la più libera dei reali | è di nuovo mamma

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) La royal family britannica ha unmembro.Tindall ha dato il benvenuto al secondo figlio: una bambina, che pesa circa 4 chili e 200 grammi. La 36enne, figlia della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark, l’ha reso noto dal profilo Twitter di Buckingham Palace. Il neo papà bis è l’ex capitano della nazionale di rugby inglese Mike Tindall. La coppia ha anche un’altra figlia, Mia Grace, la biondissima bambina che ha «rubato» la borsa della bisnonna regina (Elisabetta II) per la foto ufficiale dei 90 anni della sovrana. LEGGI ANCHEKate Middleton vs Meghan Markle, due borghesi a confronto Subito dopo, come da protocollo, sono arrivati gli auguri del resto della famiglia reale: «La Regina e i membri della famiglia reale sono molto deliziati dalla notizia». Si tratta del settimo nipote di Sua Maestà e arriva pochi mesi dopo la ...