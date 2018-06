ilfattoquotidiano

: Eleonora Brigliadori (anzi, Aaron Noel) non deve partecipare a #PechinoExpress. Ci piacerebbe conoscere le 'previ… - davidemaggio : Eleonora Brigliadori (anzi, Aaron Noel) non deve partecipare a #PechinoExpress. Ci piacerebbe conoscere le 'previ… - Cascavel47 : Eleonora Brigliadori, in forse la sua partecipazione a Pechino Express dopo commento su Nadia Toffa: “Chi è causa d… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Cherifiuti con forza la chemioterapia per sconfiggere il cancro è ormai cosa nota. L’attrice e soubrette, particolarmente attiva tra gli Anni 80 e 90, è da anni una sostenitrice del “metodo Hamer”, inventato dall’omonimo medico teologo tedesco radiato dall’albo del medici e arrestato più volte. Tale medico sosteneva, in ordine sparso, che le metastasi sono un’invenzione della medicina, che all’origine di un tumore ci sarebbe un conflitto interiore non risolto, che un malato non dovrebbe curarsi attraverso la medicina tradizionale. La Signora, vicina anche all’Antroposofia di Steiner e al misticismo orientale, ha fatto sue certe convinzioni e le porta avanti tenendo seminari, convegni e conferenze. Anche sui suoi social non si trattiene. L’ultima “sparata” è andata in scena nella piazza virtuale di Facebook, dove ...