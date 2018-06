Storia | Paolo Pezzino nuovo presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri

Mattarella e Paolo Savona - l'incredibile eccezione nella Storia della Repubblica Video : Dopo mesi di stasi, durante i quali niente di particolarmente interessante succedeva in politica, è arrivata finalmente una notizia stuzzicante. Il nodo principale della questione è stato Paolo Savona, indicato da M5s e Lega come ministro dell’Economia. La goccia che ha fatto traboccare il governo Nodo complicato da sciogliere se si pensa che intorno a lui girano le questioni sulla mancata formazione del governo che l’Italia attende da mesi. Il ...

La Storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Insieme a quella di altri 200 giornalisti minacciati : La storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Il quotidiano racconta la quotidianità del giornalista, collaboratore dell'Agi, minacciato dalla mafia per i reportage realizzati sul suo sito 'La Spia'. Il giornale lo ha intervistato in una corrispondenza da Roma al termine di un suo intervento in un liceo della Capitale, uno dei tanti in cui è impegnato quando non è al lavoro sulle inchieste per ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la Storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Paolo Conticini/ Al fianco di Irene Pivetti in una Storia d'amore travagliata...(S'è fatta notte) : Paolo Conticini, l'attore è pronto a tornare in televisione con il pubblico innamorato dal suo ruolo nella serie Provaci ancora Prof! Racconti anche sul suo futuro. (S'è fatta notte)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:07:00 GMT)

Paolo Bonolis - che succede? Immortalato in lacrime. La foto del popolare conduttore ha subito fatto il giro dei social - e la Storia che c’è dietro la sua commozione ha emozionato tutti : Paolo Bonolis, uno dei conduttori più bravi e più amati di sempre. Ovunque sia andato e qualsiasi cosa abbia fatto in tv, è sempre stato apprezzato dal suo pubblico. Il suo lato migliore, però, forse lo ha lasciato intravedere solo nel suo vecchio programma “Il senso della vita”. Irriverente e beffardo in tv, amorevole e premuroso nella vita privata, soprattutto in famiglia. E’ un tenero Paolo Bonolis, altroché. E così ...

Loro 2 - il film di Paolo Sorrentino/ Silvio Berlusconi - una Storia di solitudine e di caduta : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino: in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:15:00 GMT)

Loro 2 - Paolo Sorrentino : “Non è un film schierato e ideologico. Siamo partiti da una Storia d’amore - quella tra Silvio e Veronica” : Sentimenti, dimensione privata, persino tenerezza. Paolo Sorrentino insiste su queste parole per descrivere il suo “Loro”, di cui oggi – a seguito della visione per la stampa del secondo capitolo, Loro 2 – finalmente offre commenti e possibili “letture”. E a tal proposito sgombra subito il campo da equivoci: “il gioco del ‘chi è chi’ è legittimo ma appartiene al rotocalco, non ha molto senso per questo film. Ad esempio il personaggio ...

"Loro 1" di Paolo Sorrentino da domani al cinema/ Il regista su Silvio Berlusconi : "È la Storia di un torero" : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva domani al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi divide la critica tra melodramma ed eccessi di una stagione politica "decadente"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero : la verità sulla fine della loro Storia : Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex […] L'articolo Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia ...

Vittorio Taviani morto - addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella Storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...