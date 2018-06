Aumento di capitale : Italia Independent rettifica il prezzo dei titoli : Italia Independent rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 18 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,...

CDA MILAN - ROSS O FISHER NUOVO SOCIO?/ Offerta dagli Usa : mister Lì rassicura sull'Aumento di capitale : Nel consiglio d'amministrazione in casa MILAN, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un NUOVO socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Yonghong Li rassicura il Milan : Aumento di capitale entro il 28 giugno : Il presidente del Milan avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale. L'articolo Yonghong Li rassicura il Milan: aumento di capitale entro il 28 giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Yonghong Li tra Aumento di capitale e nuovo socio : Yonghong Li prova a tenersi il Milan, tra aumento di capitale e un potenziale nuovo socio in arrivo. L'articolo Milan, Yonghong Li tra aumento di capitale e nuovo socio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - la svolta di mr Li : versa i 32 milioni dell'Aumento di capitale e trova un socio. Ora Elliott può uscire di scena : Importanti novità sul futuro societario del Milan arrivano dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che apre scenari decisamente ottimistici per il club rossonero. Secondo la rosea, Yonghong Li ha trovato i 32 milioni di euro necessari per completare l'aumento di capitale richiesto dal consiglio di amministrazione e per il quale l'uomo d'affari cinese avrebbe tempo fino al prossimo 28 giugno. --Ma c'è di più: mr Li avrebbe individuato il socio ...

Yonghong Li scatenato : pronti i 32 milioni per l'Aumento di capitale : Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il patron rossonero avrebbe mandato segnali positivi a Casa Milan per quanto riguarda le sottoscrizioni delle azioni per tale ricapitalizzazione sociale. ...

Aumento di capitale : Enertronica rettifica il prezzo delle azioni : Teleborsa, - Enertronica rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 11 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Aumento di capitale : Enertronica rettifica il prezzo delle azioni : Enertronica rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 11 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 1. prezzo di ...

Aumento di capitale AS Roma : sottoscritto l’86% dell’offerta in opzione : Già raccolti 99 milioni di euro, grazie al socio di maggioranza. I diritti non esercitati saranno offerti in borsa da Banca Imi L'articolo Aumento di capitale AS Roma: sottoscritto l’86% dell’offerta in opzione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - giorni decisivi : Aumento di capitale di Yonghong Li o passaggio a Elliot. Gli scenari : Siamo ad un punto di svolta per il Milan : l'ultimo consiglio di amministrazione, quello di venerdì scorso , è stato molto animato. Il Cda, dopo il "no" da Nyon, ha messo alle strette il presidente ...

Bomi Italia - concluso con successo l'Aumento di capitale : Teleborsa, - Bomi Italia rende noto che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta agli aventi diritto di massime n. 1.666.265 nuove azioni, rivenienti dall'...

Bomi Italia - concluso con successo l'Aumento di capitale : Bomi Italia rende noto che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta agli aventi diritto di massime n. 1.666.265 nuove azioni, rivenienti dall'aumento di ...

Italia Independent - via libera Assemblea a Aumento di capitale : Disco verde dall'Assemblea di Italia Independent al bilancio 2017 e alla ricapitalizzazione. In particolare è stato approvato in sede straordinaria l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via ...

Roma - iniziato il 21 maggio l’Aumento di capitale da 115 milioni : Il Consiglio di Amministrazione del club ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale della società, che andrà dal 21 maggio al 7 giugno. L'articolo Roma, iniziato il 21 maggio l’aumento di capitale da 115 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.