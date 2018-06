huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Speravo di morire ma non ce l'ho fatta'. Le voci dall'Aquarius - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Speravo di morire ma non ce l'ho fatta'. Le voci dall'Aquarius - fradepal : RT @HuffPostItalia: 'Speravo di morire ma non ce l'ho fatta'. Le voci dall'Aquarius - HuffPostItalia : 'Speravo di morire ma non ce l'ho fatta'. Le voci dall'Aquarius -

(Di domenica 17 giugno 2018) C'è chi ha rischiato dinel Mediterraneo per mantenere una promessa e chi lo ha fatto per fuggire'elettrochoc dei torturatori libici. Chi è scappato per proteggere i figli e chi se ne è andato perché non aveva più nessuno con cui stare, a soli 11 anni. L'arrivo dell'a Valencia è un simbolo e un colpo allo stomaco di una politica europea incapace di fronteggiare unita il dramma delle migrazioni: ma le storie di chi scendea nave raccolte dai volontari di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee sono quelle che nei porti siciliani e calabresi, o nell'avamposto di Lampedusa, conoscono da anni. Storie di violenze, soprusi e disperazione che nessun muro, in terra o in mare, potrà fermare. "Avevo 10 anni, ho perso i miei genitori in un incidente stradale. Ho visto mia madre e mio padredissanguati - racconta un ...