La lunga disputa diplomatica trapotrebbe chiudersi con la,oggi,di un accordo storico sulla modifica deldella ex Repubblica iugoslava di(FYROM),ufficiale attuale,in "del Nord" Per porre fine a questa lite cominciata 27 anni fa allo scioglimento della Jugoslavia ma le cui radici affondano nei secoli,i primi ministri greco Tsipras e macedone Zaev hanno annunciato la scor sa settimana l'intesa,e oggi i loro ministri degli Esteri si incontrano sulle rive del Lago Prespes per la.(Di domenica 17 giugno 2018)