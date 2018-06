Juventus a pezzi | adesso è caos | le dichiarazioni shock di Allegri che hanno fatto

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) “Dybala alla Juve ancora qualche anno, poi andrà in una big”, sono leda parte di Massimilianoe cheinfuriare i tifosi bianconeri. Ecco una parte dell’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Dybala? Il suo obiettivo è fare altre grandi stagioni con noi per poi andare in una grande squadra. Ma per migliorare, se giochi nella Juve, ha tre sole possibilità: Barcellona, Real Madrid o Bayern”. Andare in una grande squadra? Dybala è già in una grande squadra, i bianconeri nonnulla da invidiare a squadre come Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco ed è stato ampiamente dimostrato in Champions League, solo gli ‘orrori’ da parte del tecnico bianconero nonpermesso di alzare il trofeo. Il rapporto tra una parte della tifoseria ednon è stato mai idilliaco maqueste ultime ...