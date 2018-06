3×3 uguale vittoria! Italia Campione del Mondo | le ragazze del basket azzurro battono la

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) L’del 3×3 nella storia: le azzurresse dela Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestrona femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’sul tetto del! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ai quarti di finale, per poi battere anche la Cina in semifinale. Emozioni uniche all’indoor arena di Manila: l’entra nella storia con un successo da sogno. La squadra composta da Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli, allenata da Angela Adamoli, ha battuto in finale la Russia, col punteggio di 16-12, conquistando il primo successonella rassegna iridata, alla sua quinta ...