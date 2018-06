Ora o mai più | Red Canzian ha rischiato di perdere la voce

lanostratv

: Oggi si celebra la giornata mondiale degli #oceani. Ora più che mai dobbiamo domandarci cos'è l'oceano e perché do… - beppe_grillo : Oggi si celebra la giornata mondiale degli #oceani. Ora più che mai dobbiamo domandarci cos'è l'oceano e perché do… - AlfredoPedulla : Berardi-Roma, pressing mai così alto. I dettagli ora in diretta su Sportitalia - davidecalabria2 : Con l’amichevole di ieri cala il sipario su un’altra stagione. Ora è il tempo di ricaricare le pile, per tornare pi… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Red, Ora o mai più: il cantante hadilaa causa del tumore Stasera, alle 21:25 circa, debutta su Raiuno il talent musicale Ora o mai più. Ideato da Carlo Conti, il programma sarà condotto da Amadeus. Gli otto concorrenti di Ora o mai più, cantanti finiti nel dimenticatoio per vari motivi, saranno affiancati da altrettanti coach. Tra questi spicca il nome di Red, ex cantante e bassista dei Pooh. Red, che si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo da solista lo scorso febbraio, circa due mesi fa, durante una Tac di controllo ha scoperto di avere un nodulo sospetto al polmone sinistro, una probabile metastasi di un melanoma che aveva tolto nel 2001, come ha confessato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Red, che combatte contro il tumore da diciassette anni e che nel 2015 ha subito anche un ...