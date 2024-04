Sopracciglia perfette | i prodotti essenziali e i consigli dell' esperto per creare la forma ideale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Jared Bailey, Global Brow and Beauty Authority di Benefit, ci guida alla scoperta di due novità dedicate alla mise en beauté (di precisione). Obiettivo: rendere lo sguardo magnetico

Le sopracciglia sono, forse, l’elemento più importante del viso. Muoverle, alzarle e corrucciarle, infatti, significa cambiare completamente espressione e, semplicemente, comunicare. Un motivo più che sufficiente per lasciarsi tentare da un trattamento come il Microblading . Una soluzione pratica ... Continua a leggere>>

Jared Bailey, Global Brow and Beauty Authority di Benefit, ci guida alla scoperta di due novità dedicate alla mise en beauté (di precisione) della Sopracciglia . Obiettivo: rendere lo sguardo magnetico Continua a leggere>>

Capelli perfetti con rimedio NATURALE: olio di rosmarino a prezzo SHOCK - Fari crescere sani e forti i tuoi capelli e le tue sopracciglia con un rimedio naturale: acquista l'olio di Rosmarino in sconto del 5%.

Continua a leggere>>

La Strada di Manu Larcenet è l’adattamento perfetto del capolavoro di Cormac McCarthy - In ogni fumetto che ha fatto, Manu Larcenet ha sempre dimostrato di avere una grande attenzione per i dettagli e per le piccole cose. Guarda le sagome degli oggetti, le inserisce all’interno dello spa ...

Continua a leggere>>

Mario Dedivanovic durante la masterclass italiana per Sephora (Courtesy Sephora) - "Applico il correttore sotto gli occhi, anche sulla parte più esterna per liftare lo sguardo e, prima di sfumarlo, lascio riposare un attimo la texture per farla durare di più, poi lo applico anche ...

Continua a leggere>>