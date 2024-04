Sparita da una settimana quattordicenne chiama il 112 | | Sono in stazione a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo 8 giorni di angoscia, ieri mattina Gianna (nome di fantasia), 14 anni, è stata trovata alla fermata del passante ferroviario di piazza Repubblica a. Anche la sua storia passa per San Donato e Rogoredo, una zona che fagocita i giovani. Solo due anni fa un’altra ragazzina minorenne era scomparsa in quell’area, Poi fu trovata ma la vicenda si conclude tragicamente: finita in comunità, si tolse la vita. La storia di Gianna, fortunatamente ha invece un lieto fine, perché la ragazzina ha riabbracciato la mamma. Anche se ancora non è chiaro cosa le sia capitato in questi otto giorni. È stata trovata ieri mattina alle 9.45 proprio grazie a una telefonata fatta dallaal numero unico per le emergenze 112. La ragazza ha detto che non poteva fare altri numeri di telefono in quanto il cellulare era sprovvisto di sim. Un sospiro di ...