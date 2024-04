Non solo Kate Tutti i royal che hanno raccontato i loro dolori

Concerti per tutti: nasce Live for All , il primo manifesto per eventi dal vivo accessibili e alla pari - Rendere uno spettacolo dal vivo accessibile Si può fare! Il manifesto Live for All propone un cambiamento concreto per garantire alle persone con disabilità il diritto di vivere gli eventi dal vivo c ...

Il riscatto a costo della vita: "Giovani sotto il fascismo vollero liberare il loro Paese" - A Pavia le celebrazioni aperte dall’orazione della docente universitaria Anna Ferrando. Poi il sindaco Fabrizio Fracassi ha puntato l’attenzione sulle guerre in corso oggi.

Bologna: studenti occupano la loro Scuola e la devastano; il Video indigna tutti - L’occupazione delle scuola Itis Belluzzi-Fioravanti di Bologna è sfociata in atti di vandalismo nella giornata del 22 Aprile 2024. Come riportato su Repubblica, saranno necessari lavori di ripristino, ...

