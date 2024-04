Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 26 aprile 2024)live dellatraoggi, venerdì 26 aprile Di seguito ledi oggi, venerdì 26 aprile 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.In aggiornamento

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 26 aprile - Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 26 aprile 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente. Esteri / Gaza: oltre 34.260 morti dal 7 ottobre. Media: "Il ...

Continua a leggere>>

Stati Uniti. guerra in Medio Oriente, la protesta mite degli universitari Usa - Dopo settimane di sit in la speranza di un dialogo tra studenti e autorità pare svanita. Negli ultimi giorni 34 arresti in Texas e 93 a Los Angeles. I manifestanti rifiutano le accuse di antisemitismo ...

Continua a leggere>>

Mercati tra guerre, riarmo e rischi di nuova inflazione. Cosa fare I suggerimenti dello strategist Fugnoli (Kairos) - Nell'ultima puntata del podcast "Al 4° Piano", lo strategist di Kairos Alessandro Fugnoli analizza il comportamento dei mercati in tempo di guerra e ne trae le conclusioni per l'oggi ...

Continua a leggere>>