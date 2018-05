Ultimo Un nome d' arte che porta fortuna | parola di Niccolò Moriconi Domenica In

Problemi Ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...