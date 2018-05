: Per commemorare i 25 anni dalla strage dei #Georgofili, stanotte sarà possibile ammirare il dipinto di… - UffiziGalleries : Per commemorare i 25 anni dalla strage dei #Georgofili, stanotte sarà possibile ammirare il dipinto di… - UffiziGalleries : #25maggio Ricordiamo la strage dei #Georgofili in San Pier Scheraggio con la conferenza alle ore 11,30 “25: gli ann… - UffiziGalleries : #Oggi commemoriamo a #PalazzoVecchio i 25 anni dalla strage dei #Georgofili con il restauro del dipinto di… -

Firenze commemora le vittime delladei, l'attentato di mafia che alle 01:04 del 27 maggio 1993 causò la morte di 5 persone,48 feriti e danni ingentissimi al patrimonio storico-artistico della città. Un corteo si è mosso in piena notte per deporre una corona davanti alla lapide posta a memoria delle vittime.Un migliaio di persone e le autorità alla commemorazione. Poco prima alcuni esponenti di Casaggì avevano attaccato uno striscione in Via dei('Chi è colluso non pianga'), subito rimosso dalla Digos.(Di domenica 27 maggio 2018)