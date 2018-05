Panchina Udinese | spunta una pista estera NOME

Panchina Udinese - spunta una “pazza” pista estera : Udinese alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Tudor, il croato non ha convinto la proprietà ed il patron Pozzo adesso ha una nuova idea in testa L’Udinese del patron Pozzo si appresta a cambiare guida tecnica. Tudor non ha convinto e dunque la società si è gettata a capofitto alla ricerca di un valido tecnico per la prossima stagione. Oltre alle piste italiane che portano a Maran e Nicola, è spuntata oggi una nuova idea ...

Panchina Udinese - colpo di scena per il sostituto di Tudor? : Panchina Udinese – La salvezza raggiunta non ha consentito la conferma di Tudor sulla Panchina dell’Udinese, al tecnico è stata comunicata la volontà di non voler proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Adesso la dirigenza bianconera è al lavoro per il nuovo allenatore, il tecnico scelta sembrava Prandelli ma nelle ultime ore qualcosa è cambiate, dal club non sono arrivate conferme sull’ex Ct della Nazionale. ...

Panchina Udinese - non confermato Tudor : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – L’Udinese ha concluso la stagione raggiungendo una salvezza sofferta nella scorsa stagione, dopo l’esonero di Oddo l’arrivo di Tudor ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Adesso la decisione è stata quella di non confermare il croato, comunicato l’esonero all’allenatore ed al suo staff tecnico. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il grande favorito adesso è Cesare ...

Panchina Udinese - arriva la decisione su Tudor : tutti i dettagli della “rivoluzione” : Tudor si appresta a lasciare l’Udinese, il tecnico croato verso l’addio mentre arriva dalla famiglia Pozzo la nuova idea per la Panchina Tudor out, Prandelli in. Questo il possibile scenario ipotizzato da Skysport per quanto concerne la Panchina dell’Udinese. L’addio dell’attuale tecnico dei friulani è oramai ad un passo. Chiamato per sostituire Oddo, Tudor non ha convinto sino in fondo in questi pochi mesi di ...

Panchina Udinese - non è escluso un colpo di scena per la prossima stagione : Panchina Udinese – Si è conclusa una stagione altalenante per l’Udinese, dopo una prima parte di campionato positiva il club bianconero sembrava in grado di poter lottare anche per l’Europa League, poi una serie incredibile di sconfitte consecutive che ha portato all’esonero del tecnico Oddo ed all’arrivo di Tudor. L’ex difensore ha permesso di ottenere la salvezza con gli ultimi risultati positivi, la ...

Panchina Udinese - clamoroso : Igor Tudor è il nuovo allenatore : Panchina Udinese – clamoroso colpo di scena in casa Udinese, secondo quanto riporta Sky Sport è Igor Tudor il tecnico scelto per il dopo Oddo, superata nelle ultime ore la concorrenza di Guidolin e Delneri. Il ribaltone era stato deciso subito dopo la debacle contro il Crotone con l’esonero del tecnico Oddo, sembrava in pole Stramaccioni, poi il rifiuto. Adesso la clamorosa decisione, Tudor è il nuovo allenatore ...

Panchina Udinese - colpo di scena : testa a testa per il dopo-Oddo : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Panchina Udinese - colpo di scena : Stramaccioni dice no - scelto il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Panchina Udinese - via Oddo : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Le indiscrezioni riportate ieri da CalcioWeb sono state confermate, l’Udinese ha deciso di esonerare Oddo dopo l’undicesima sconfitta consecutiva. L’allenatore bianconero non sta dirigendo l’allenamento di questo pomeriggio, situazione che conferma la decisione del club friulano di cambiare guida tecnica. Fatale a Oddo la sconfitta interna contro il Crotone, un capitombolo che non è andato già alla famiglia ...

Udinese – Crotone 1-2 - Oddo lascia la Panchina? Faraoni prodezza Video : La gara di Udine rappresentava per le due societa' un evento importante, infatti l'#Udinese, se avesse vinto, avrebbe ricevuto la sua rinascita e il #Crotone si troverebbe con un piede in Serie B, ma la storia non si racconta con i se e con i ma e la gara ha avuto tutt'altro esito. A vincerla è stato il Crotone, che riesce ad uscire dalla zona retrocessione e riaprire la sua corsa salvezza. Il primo gol è di Lasagna, un gol nei primi minuti ...

Udinese – Crotone 1-2 - Oddo lascia la Panchina? Faraoni prodezza : La gara di Udine rappresentava per le due società un evento importante, infatti l'Udinese, se avesse vinto, avrebbe ricevuto la sua rinascita e il Crotone si troverebbe con un piede in Serie B, ma la storia non si racconta con i "se" e con i "ma" e la gara ha avuto tutt'altro esito. A vincerla è stato il Crotone, che riesce ad uscire dalla zona retrocessione e riaprire la sua corsa salvezza. Il primo gol è di Lasagna, un gol nei primi minuti ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - esonerato Oddo : ecco il sostituto : Panchina Udinese, esonerato Oddo: ecco il sostituto. Crisi totale per la squadra bianconera, undicesima sconfitta consecutiva e pesantissimo ko davanti al pubblico amico contro il Crotone. Scontro diretto all’ultimo colpo con il club calabrese, la squadra di Oddo subito in vantaggio con Lasagna, immediato il pareggio di Simy. Poi nel finale il gol dell’ex Di Faraoni che condanna l’Udinese ed il tecnico Oddo. Secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Udinese - le ultime sulla posizione di Oddo : Panchina Udinese – Decima sconfitta consecutiva per l’Udinese e situazione sempre più delicata, la permanenza in Serie A del club bianconero è a serio rischio. La posizione del tecnico Oddo è sempre più in bilico ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la decisione è stata quella di non procedere al ribaltone. Si avvicina infatti la gara che vale la stagione, domenica in casa il Crotone in una partita che non ha bisogno di ...

Panchina Udinese - Oddo si gioca tutto contro il Crotone : mossa a sorpresa per il sostituto : Panchina Udinese – Momento veramente negativo per l’Udinese, contro il Cagliari è arrivata la nona sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa veramente paura. La posizione del tecnico Oddo è delicata, nel prossimo match ostacolo durissimo, il Napoli di Maurizio Sarri, poi lo scontro decisivo contro il Crotone, questa sarà l’ultima chance per salvare la Panchina. Sorprese per quanto riguarda l’eventuale sostituto, ...