CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2018 Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre | Messi

CAPOCANNONIERE CHAMPIONS League 2018/ Cristiano Ronaldo re del gol in Europa - Dzeko è quinto : Capocannoniere Champions League 2017- 2018 : Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:13:00 GMT)

Inter - Icardi : 'Un gol con la Lazio per la Champions e per il titolo di CAPOCANNONIERE' : Una sola partita e novanta minuti per decidere una stagione, il destino ha concesso un'ultimissima chance all'Inter per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante la brutta ...