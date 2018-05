Roberto Viola : “Entro il 2023 l’Europa avrà il supercomputer più potente al mondo” : Tocca recuperare terreno. E presto. Perché in tre anni l’Europa è finita fuori dalle prime dieci posizioni della classifica dei supercomputer mondiali. I supercalcolatori, in una sigla Hpc (high performance computing) servono per elaborare studi medici approfonditi. Per prevedere scenari meteorologici attendibili. Difendersi dagli attacchi informatici. Accelerare la difesa militare e la corsa nello spazio. Decrittare informazioni critiche. ...