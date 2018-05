Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 con nuove opzioni

surface-phone

(Di sabato 26 maggio 2018), l’app per i 2-in-110 dedicata al disegno a mano libera e agli appunti presentata per pubblicizzare la nuova Surface Pen, ha ricevuto un nuovomento passando alla versione 18.10421.1440.0. Novità E’ stato implementato il nuovo pulsante “+ ” utile ad aggiungere contenuti (testo copiato negli appunti, immagini scattate e immagini salvate) in modo facile e veloce.ha aggiunto una nuova voce appositamente dedicata alla sincronizzazione manuale dell’applicazione. Link al download(Preview) (Free,Store) →