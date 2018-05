Un agente su tre si candida alle Elezioni comunali per avere i permessi : “Carceri in tilt” : L’ultimo a gettare la spugna è stato il direttore del carcere di Ariano Irpino (Avellino), Gianfranco Marcello: «Organizzare la sorveglianza è impossibile, ci siamo ritrovati con altri 10 agenti in meno poiché in corsa alle elezioni». alle amministrative del 10 giugno in Italia saranno candidati quasi 1.000 agenti di polizia penitenziaria su 35.000...

Video : Il fuorionda di D’Alema : “Se torniamo alle Elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” : Video:Il fuorionda di D’Alema: “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” Dopo il secco NO… L'articolo Video:Il fuorionda di D’Alema: “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” proviene da Essere-Informati.it.

Il fuorionda di D'Alema : "Se torniamo a Elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l'80%" : Le parole di Massimo D'Alema mentre parlava con Pietro Grasso durante l'assemblea nazionale di Liberi e Uguali a Roma. Riferendosi alla Lega ha detto a Grasso: 'Se torniamo a elezioni per il veto a ...

Il fuorionda di D'Alema : "Se torniamo alle Elezioni per il veto a Savona - Salvini piglia l'80%" : 'Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati - ha sbottato Salvini - e noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene ...

"Elezioni per il veto su Savona? Quelli pigliano l'80%". Il video Fuorionda choc di Massimo D'Alema : Il Fuorionda di Massimo D'Alema all'assemblea di Liberi e Uguali: "Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona Quelli pigliano l'80%". Il video con le parole di Baffino mentre parlava con Pietro Grasso durante l'assemblea di LeU Segui su affaritaliani.it

Niente uomini in lista - per le Elezioni provinciali scattano le "quote azzurre" : Generalmente in politica è quello femminile il "sesso debole", ma in Trentino Alto Adige ci si è dovuti confrontare con un problema inverso. Per le elezioni provinciali che si terranno in autunno il ...

Un’agricoltura smart e all’avanguardia grazie all’alta formazione di ISMEA : le sElezioni per i giovani agricoltori chiudono il 10 giugno : Innovazione, internazionalizzazione, agricoltura 4.0, sostenibilità, marketing e networking. Sono queste le parole chiave di AgriAcademy, il programma gratuito di alta formazione, targato ISMEA e rivolto a 250 giovani agricoltori, che partirà dalla prossima estate. Le adesioni al bando pubblico di selezione sono aperte fino al 10 giugno 2018. Ma cos’è la prima AgriAcademy? Si tratta di un programma di formazione innovativa ed esperienziale con ...

Elezioni Comunali Terni 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno , con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato del dimissionario Leopoldo Di Girolamo, si vota anche a Terni. A contendersi Palazzo Spada 8 candidati sostenuti da 13 ...

Pd : “Governo Conte fatto per guadagnare consensi in vista delle Elezioni” : Il Partito Democratico etichetta l’esecutivo che sta per nascere come “un governo elettorale. Nasce, credo, con l’obiettivo di portare la

Elezioni Comunali Siracusa 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo primo cittadino. In lizza Francesco Italia, Giovanni Randazzo, Fabio Granata, Paolo Reale, Silvia Russoniello, Fabio Moschella ...

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...

Elezioni regionali della Valle d'Aosta : buon risultato per la Lega Video : Sono stati resi pubblici i risultati delle Elezioni della Valle d'Aosta. Il partito vincente è Union Valdôtaine con il 19% dei voti. Ottima posizione anche per la Lega con il 17% mentre il Movimento 5 Stelle guadagna il 10,5%. Lega trionfa Anche in questo caso, come è avvenuto per le Elezioni del 4 marzo, [Video]la Lega porta a casa un grande risultato. Per la prima volta dopo vent'anni, infatti, riesce a ottenere un posto di primo rilievo nel ...

Elezioni regionali della Valle d'Aosta : buon risultato per la Lega : Sono stati resi pubblici i risultati delle Elezioni della Valle d'Aosta. Il partito vincente è Union Valdôtaine con il 19% dei voti. Ottima posizione anche per la Lega con il 17% mentre il Movimento 5 Stelle guadagna il 10,5%. Lega trionfa Anche in questo caso, come è avvenuto per le Elezioni del 4 marzo, la Lega porta a casa un grande risultato. Per la prima volta dopo vent'anni, infatti, riesce a ottenere un posto di primo rilievo nel panorama ...

Elezioni Comunali Brescia 2018 : otto candidati per diventare sindaco - : Si vota il 10 giugno , con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Sono 203 le sezioni elettorali e le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per oltre 200 mila Bresciani. Lo spoglio delle schede ...