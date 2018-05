Conte al Quirinale | muro Lega pro Savona

Conte sale al Quirinale per riferire - nodo sull'economia : Il candidato dalla Lega al ministero dell'Economia continua a suscitare le perplessità del Qurinale per le sue posizioni che lo hanno messo in urto alla comunità economica internazionale, soprattutto ...

Conte sale al Quirinale per riferire - braccio di ferro sull'economia : Il candidato dalla Lega al ministero dell'Economia continua a suscitare le perplessità del Qurinale per le sue posizioni che lo hanno messo in urto alla comunità economica internazionale, soprattutto ...

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Governo - Conte al Quirinale per un'oraSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Giuseppe Conte è andato al Quirinale per un incontro informale con Mattarella : 17:55 - L'incontro che Giuseppe Conte sta avendo in questo momento è informale e dunque il Premier incaricano non sta presentando la lista dei ministri al Presidente della Repubblica.17:53 - In questi minuti si è venuto a sapere che il Premier incaricato Giuseppe Conte è andato al Quirinale.16.00 - I lavori per la composizione del nuovo governo proseguono a gonfie vele, ma Giuseppe Conte non riuscirà a salire oggi al Quirinale. Dai diretti ...

Governo - il premier Conte al QuirinaleSpread oltre i 210 punti - record dal 2014 : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato la Camera e si e' recato al Quirinale. Resta da sciogliere il nodo-Savona.

Giuseppe Conte al Quirinale senza lista : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha lasciato la Camera e si è recato al Quirinale. Si tratterebbe di un incontro informale. Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, non si è recato da Mattarella per presentare la lista dei ministri e sciogliere la riserva, ma solo per fare il punto della situazione.

Governo - Conte al Quirinale per colloquio con Mattarella : Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo aver lasciato Montecitorio in taxi, si è recato al Quirinale. E' molto probabile che sia salito al Colle per un colloquio informale con il Capo dello Stato ...

Braccio di ferro su Savona : Di Maio e Salvini insistono e Conte sale al Quirinale : Il premier incaricato a colloquio con Mattarella per sbloccare lo stallo su una delle caselle chiave del nuovo governo:?quella di ministro dell’Economia. Di Maio, e soprattutto Salvini, insistono infatti sul nome di Paolo Savona nonostante le perplessità del Colle...

Giuseppe Conte al Quirinale : Secondo quanto si apprende Giuseppe Conte, premier incaricato, è al momento al Quirinale. Il professore avrebbe lasciato circa un'ora fa Montecitorio in taxi e avrebbe raggiunto il Palazzo, molto probabilmente per un colloquio informale al Colle.

Giuseppe Conte non salirà oggi al Quirinale : 16.00 - I lavori per la composizione del nuovo governo proseguono a gonfie vele, ma Giuseppe Conte non riuscirà a salire oggi al Quirinale. Dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite, ma Luigi Di Maio non si era sbilanciato e lo stesso Conte, verso l'ora di pranzo, era rimasto abbottonato sulle tempistiche.Indiscrezioni confermano che la lista si sta arricchendo, ma forse Conte non riuscirà a sottoporla al Presidente della ...

Giuseppe Conte - telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona : la sfida al Quirinale - ora cambia tutto : Nel primo incontro al Quirinale, infatti, il premier incaricato si era mostrato molto flessibile, aprendo anche alla possibilità di rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma secondo ...

Giuseppe Conte : "Al Quirinale nel pomeriggio? Vediamo" : C'è ancora lavoro da fare per Giuseppe Conte prima di tornare al Quirinale da Sergio Mattarella. Lo ha detto venerdì mattina lo stesso premier incaricato ai giornalisti che lo aspettavano davanti a ...

Conte - vertice con M5S e Lega. Di Maio : sui ministri decidono il premier e il Quirinale : vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...