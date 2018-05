Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch è finalmente disponibile in Italia

Little Nightmares COMPLETE EDITION disponibile da oggi su Switch : LITTLE NIGHTMARE COMPLETE EDITION è ora disponibile in formato fisico in Italia per Nintendo Switch. LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION è anche disponibile sia in versione digitale che pacchettizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM. LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION arriva oggi su Switch Le Fauci non smettono mai di reclamare le proprie vittime! Ora anche gli utenti ...

Little Nightmares Complete Edition per Switch si mostra in un nuovo trailer : Anche i possessori di Nintendo Switch potranno presto scoprire il misterioso universo di Six, poiché dal 24 maggio 2018 in Italia, Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile per la console Nintendo (dal 18 maggio in digitale su Nintendo e-Shop). Il gioco è stato perfettamente adattato per Nintendo Switch con una risoluzione di 720p (upscalata) e 30 FPS per la modalità portatile e 720p (nativi) e 30 FPS per la modalità TV. Preparati a ...

