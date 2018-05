“È la prima volta in assoluto” Vista bene Meghan Markle? La trasformazione è cominciata

Liam Gallagher incontra per la prima volta la figlia Molly (dopo 19 anni) : Non si vedevano da 19 anni Liam Gallagher e la figlia Molly, avuta 20 anni fa dall’ex Lisa Moorish. La prima foto insieme, via social, insieme ai due figli maschi Lennon, 18 anni, e Gene, 16 (all’appello manca solo Gemma, la più piccola, nata nel 2012 e a lungo oggetto di una battaglia legale tra il cantante e l’ex Liza Gorbani). https://www.instagram.com/p/BjIP6nOFu7J/?hl=it&taken-by=LiamGallagher Nemmeno con la madre di ...

Diversity Media Awards - lo show contro le discriminazioni per la prima volta a web unificato : Rappresentare e raccontare diversità e inclusione, valorizzandone la bellezza: è la mission dei Diversity Media Awards, trasmessi per la prima volta in diretta web a Rete Unificata , TruLive, dal ...

Drone pilotato per la prima volta attraverso un satellite : le nuove frontiere del settore aerospaziale italiano : Missione compiuta per il Drone di ultima generazione che è stato pilotato - a distanza, va da sé - attraverso un satellite dimostrando così che si può andare oltre le comunicazioni radio tradizionali. ...

Femminicidio - per la prima volta i beni del padre assassino ai figli orfani : prima applicazione della legge approvata dal Parlamento che garantisce sostentamento ai piccoli rimasti senza una madre

L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa : In Georgia la democratica Stacey Abrams diventa la prima donna afroamericana a vincere una nomination per la carica di governatore alle primarie di uno dei due principali partiti. Se dovesse trionfare anche alle elezioni di novembre, Abrams scriverebbe la storia degli Stati Uniti, diventando la prima donna afroamericana governatrice. La candidata - ex leader della minoranza della Camera dello Stato della Georgia - era stata appoggiata sia da ...

E baby George indossa i pantaloni per la prima volta : Il 19 maggio 2018 passerà alla storia per le nozze del principe Harry con l’ex attrice americana Meghan Markle. Ma quella data ha segnato anche un’altra «svolta storica»: il principe George, quasi cinque anni e terzo in linea di successione al trono britannico, ha indossato per la prima volta i pantaloni (e non i solito pantaloncini sopra al ginocchio). Il principino per il giorno speciale di zio Harry ha indossato – nel ruolo ...

Borsa da donna. Stacey Cunningham numero uno del Nyse - prima volta in 226 anni di storia : Per la prima volta in 226 anni di storia, il New York Stock Exchange (Nyse), la più grande Borsa valori del mondo, ha una donna come presidente. Il Wall Street Journal scrive che Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer, succederà a Thomas Farley come numero uno del Big Board, diventando il suo 67esimo presidente. È la seconda donna ad assumere il comando di un operatore di Borsa Usa dopo che nel gennaio 2017 Adena ...

Brasile : fiocco rosa a Fernando De Noronha - la prima volta in 12 anni sull’isola sperduta : A Fernando de Noronha, una remota isola del Brasile sperduta nell’Atlantico, per la prima volta in 12 anni una giovane donna ha dato alla luce una bimba. L’isola ha solo 3mila residenti ed è tutelata come paradiso della biodiversità: è una riserva per tartarughe, delfini, balene e uccelli rari. Sono stretti anche i controlli sulla popolazione, tanto che le donne devono recarsi sulla terraferma per partorire. La nascita è stata ...

Per la prima volta viene fuori la verità Charlotte : “Ha ingannato tutti” : Proprio come il fratello maggiore George, anche Charlotte di Cambridge ha conquistato il mondo intero grazie al suo faccino adorabile. Ora bisognerà vedere se anche Louis sarà in grado di assicurarsi le benevolenza dei sudditi per la sua espressività. Al momento ha fatto una sola apparizione il giorno in cui è nato e quindi bisognerà aspettare un po’ per questa verifica. Ma se il primogenito di Kate e William ha attirato ...

“Non è quello che sembra”. La rivelazione su Charlotte. Per la prima volta viene fuori la verità sulla secondogenita di Kate e William : “Ha ingannato tutti” : Proprio come il fratello maggiore George, anche Charlotte di Cambridge ha conquistato il mondo intero grazie al suo faccino adorabile. Ora bisognerà vedere se anche Louis sarà in grado di assicurarsi le benevolenza dei sudditi per la sua espressività. Al momento ha fatto una sola apparizione il giorno in cui è nato e quindi bisognerà aspettare un po’ per questa verifica. Ma se il primogenito di Kate e William ha attirato ...

Matrimonio Harry e Meghan - favola sì ma contemporanea. Tradizione rivoluzionata : lei da sola all’altare e la prima volta di un coro gospel : Un Matrimonio da favola, sì, ma da favola contemporanea. Tra gossip, scandali e strappi al protocollo, lo scapestrato principe Harry mette la testa a posto e sposa Meghan Markle: 37 anni, figlia della working class, una carriera da attrice e un divorzio alle spalle. C’era da aspettarsi una cerimonia fuori dalle righe e infatti Meghan, al suo secondo sì, ci ha messo un tocco da self made woman, celebrando anche la sue origini afroamericane. ...

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell'Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un'appendice ma fa parte dell'Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud". Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse d

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

Atletica - la prima volta di Yeman Crippa : l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra : Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle ...