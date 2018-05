Alluvione Genova : Bellini; nel 2014 stessa situazione del 2011 : Nel 2014 c'era lo stesso grado di rischio idraulico elevato del 2011. Non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni di enorme vulnerabilità e fragilità". Lo ha detto il professore Alfonso ...

Genova - Alluvione 2011 : Corte d'Appello confermata condanna per ex sindaco : Ribadita la pena di 5 anni per Marta Vincenzi per la tragedia del Rio Fereggiano in cui persero la vita 4 donne e due bambine. L'allora primo cittadino è accusata anche di falso: sui verbali venne ...

Alluvione Genova : confermati in appello cinque anni per ex-sindaca Vincenzi : Era accusata di omicidio colposo plurimo, disastro e falso per l'esondazione del rio Ferraggiano, in cui morirono 4 persone - La Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni di ...

Processo per l’Alluvione di Genova : confermata la condanna a 5 anni per l’ex sindaca Vincenzi : I giudici della corte d’Appello di Genova si sono pronunciati nel Processo per i morti del Fereggiano, ultimo verdetto di merito prima di un eventuale passaggio di legittimità in Cassazione. Pena confermata per l’ex sindaca Marta Vincenzi, 5 anni di reclusione, per i reati di disastro, omicidio colposo plurimo e falso. Inferiori a quelle di primo g...

Alluvione di Genova - confermata la condanna per l’ex sindaco Vincenzi : Alluvione di Genova, confermata la condanna per l’ex sindaco Vincenzi Secondo l’accusa, politici e tecnici comunali non presero le giuste misure di sicurezza nonostante fosse stata diramata l’allerta 2 e falsificarono l’orario di esondazione. Nella tragedia morirono 6 persone Continua a leggere

Alluvione Genova : Appello - altre condanne : ANSA, - Genova, 23 MAR - Oltre alla conferma a cinque anni per l'ex sindaco Vincenzi, la corte d'Appello ha sostanzialmente diminuito la pena per alcuni imputati e aumentata per altri. L'ex assessore ...