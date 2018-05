Per la prima volta viene fuori la verità Charlotte | “Ha ingannato tutti”

“Non è quello che sembra”. La rivelazione su Charlotte. Per la prima volta viene fuori la verità sulla secondogenita di Kate e William : “Ha ingannato tutti” : Proprio come il fratello maggiore George, anche Charlotte di Cambridge ha conquistato il mondo intero grazie al suo faccino adorabile. Ora bisognerà vedere se anche Louis sarà in grado di assicurarsi le benevolenza dei sudditi per la sua espressività. Al momento ha fatto una sola apparizione il giorno in cui è nato e quindi bisognerà aspettare un po’ per questa verifica. Ma se il primogenito di Kate e William ha attirato ...

Royal Wedding – Prima in Givenchy - poi in Stella McCartney : Meghan Markle si cambia d’abito Per il ricevimento serale : Meghan Markle per il suo matrimonio ha preferito optare per due abiti diversi: uno firmato Givenchy per la chiesa ed uno Stella McCartney per il ricevimento Un matrimonio in poppa magna quello che ieri si è celebrato tra Meghan Markle ed il Principe Harry. Delle nozze celebrate a Londra, ma che hanno avuto riverbero in tutto il mondo. Grande attenzione è stata mostrata per l’abito della sposa, firmato Givenchy. Meghan poi però ha preferito ...

Albenga : sfida a due Per la prima edizione del "Trofeo delle Carrette" : Video tratto dal profilo Facebook "Quartiere San Siro" Si è svolto ieri pomeriggio nel centro storico di Albenga il 1° 'Trofeo delle Carrette'. Impegnati nella sfida i due team dei quartieri San Siro ...

Salewa IronFly - conclusa la prima edizione : sesto posto Per Giovanni Galizia - unico italiano al traguardo : Dopo 7 giorni di competizione e 458 chilometri in linea d’aria, sono sette gli atleti che sono riusciti a completare il percorso della prima Salewa IronFly, tra cui l’italiano Galizia Con gli ultimi arrivi si è conclusa oggi la prima edizione della Salewa IronFly. Alle 08:57 di questa mattina è arrivato al traguardo Giovanni Gallizia, il primo e unico italiano ad aver completato i 458 chilometri del percorso della seconda più lunga ...

Volley - Nations League 2018 : ecco i convocati dell'Italia Per la prima tappa : Il commissario tecnico Blengini ha diramato la lista dei convocati per la prima tappa della Nations League 2018, che vedra' l'Italia della Pallavolo maschile impegnata nel girone contro Brasile, Germania e Serbia. A re i nomi dei 14 atleti azzurri chiamati ad affrontare tre partite di assoluto livello. Ricordiamo che i tedeschi sono allenati dal nostro Andrea Giani, reduce dall'impresa agli ultimi Europei dove ha conquistato una inaspettata ...

Crotone - Zenga polemico prima del Napoli : “resteremo nella storia - ecco Perchè” : Il Crotone si gioca la salvezza nella gara di domani contro il Napoli, il tecnico Walter Zenga crede alla vittoria, ecco le parole in conferenza stampa: “Ci sono ancora novanta minuti e me li vado a battagliare. È una partita difficile contro una squadra che ha quasi vinto il campionato e che ha giocato un calcio spettacolare. È chiaro che la mia capacità domenica deve essere quella di tenere sempre la squadra in partita, perché non si sa ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia Per la prima tappa. Tornano Zaytsev e Juantorena - azzurri col sestetto tipo : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018 che si disputerà a Kraljevo (Serbia) dal 25 al 27 maggio. La nostra Nazionale affronterà la Germania di Andrea Giani (argento agli Europei), il Brasile Campione Olimpico e i padroni di casa. Grande ritorno di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar era rimasto fuori lo scorso anno per la nota questione ...

Un Giorno in Pretura Per i 30 anni in prima serata sui casi Tarantini e Canaro. Petrelluzzi : “I talk-show prima dei processi? Solo danni. Come Per Avetrana” : L’emozione dei familiari e la psicologia degli imputati, l’arma del delitto insieme ai sorrisi nelle foto ingiallite di chi non c’è più, le domande cariche di dolore e le risposte senza empatia dei periti, gli sgambetti di qualche avvocato e l’istrionismo di qualche pm, il teste che viene intercettato ma nega di aver mai detto quelle cose e la sciura detective del piano di sotto che si ricorda al minuto l’orario in ...

Governo : Di Piazza (M5S) - Per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

Tutto pronto Per le nozze di Harry e Meghan - centinaia di Persone accampate Per un posto in prima fila : Oggi Royal Wedding a Windsor, assediata da una folla di fan reali già da ieri. In molti hanno dormito qui per non perdere un posto in prima fila. Un entusiasmo che non si ricorda per altri matrimoni reali neanche per quello di William e Kate anche se allora il set era Londra, luogo sicuramente più dispersivo. In ogni caso Harry è amatissimo e anche...

Milano. Domenica festa del quartiere Vigentino Per l’arrivo della primavera : L’Associazione As.Co.Vingentino, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la “festa di primavera 2018”. L’appuntamento è in programma

Kontaveit : 'Felicissima Per la mia prima semifinale a Roma' : Quest'anno si gioca le semifinali, dopo aver battuto due colossi come la numero due al mondo Caroline Wozniacki e l'ex numero uno Venus Williams: 'Non avevo molte aspettative prima di entrare in ...

Non disturbate Paola Perego questa estate il giovedì su Rai1 (Anteprima Blogo) : estate di lavoro questa per Paola Perego che condurrà per Rai1 un ciclo di sei puntate di una nuova trasmissione che verrà collocata nella giornata del giovedì nel territorio della seconda serata.Dopo una prima serata occupata da una fiction dal sapore femminile, andrà in onda sulla Rete 1 questo nuovo programma tratto da un format d'importazione. In sostanza vedremo Paola Perego intervistare alcuni personaggi (2 per emissione) -tutti al ...