GOVERNO M5S-LEGA | SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI Lui premier? In democrazia

GOVERNO : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Di Maio adesso gongola : "Al GOVERNO ci saranno tante persone del M5s" : 'Non lo so se personalmente andrò a fare il presidente del Consiglio o entrerò nella squadra di governo ma sono tranquillo perché ho portato al governo il vero leader che è il programma'. Luigi Di ...

GOVERNO : M5S - in contratto tutti 20 punti del nostro programma : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di Governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo". Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di Governo Lega-M

GOVERNO : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell'Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un'appendice ma fa parte dell'Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud". Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse d

GOVERNO : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

Migranti : Varrica (M5S) - in contratto GOVERNO contrasto a business accoglienza : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Quello che il programma di governo vuole contrastare è il business dell'immigrazione, ciò che ha permesso a tanti di lucrare sui diritti di queste persone. Ad oggi le risorse che sono state destinate all'immigrazione non sono state destinate al fenomeno in quanto tale

GOVERNO : Varrica (M5S) - coperture per contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

M5s - Di Maio : 'Con la Lega non è un'alleanza - ma un contratto di GOVERNO' : "Nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime ...

19 ministri - 13 con portafoglioSu Affari il GOVERNO Lega-M5S. Nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta. Affaritaliani.it anticipa la lista quasi completa dei ministri, secondo quanto riferito da una fonte qualificata della nuova maggioranza giallo-verde Segui su Affaritaliani.it

Il “contratto di GOVERNO” Lega-M5S è populismo penale che calpesta il diritto e i diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere

M5S-Lega - raggiunto l'accordo sul contratto si lavora alla squadra di GOVERNO : Le caselle di Economia ed Esteri potrebbero essere, invece riempiete, da due personalità esterne di riconosciuto profilo ed esperienza.

