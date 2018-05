Milano | Raggi in Tribunale contro Chi | Nessuna relazione con Frongia

Una storia di coraggio e successo – La linea Preziosa dedicata alla geografia emozionale : e adesso… un Temporary Store a Milano [GALLERY] : La splendida storia di Silvia Preziosa e del suo favoloso brand di gioielli dedicato alla geografia emozionale Se insisti e resisti raggiungi e conquisti diceva Trilussa. Questo aforisma non poteva che essere più azzeccato per raccontare la storia di Silvia Preziosa, proprietaria e designer di Preziosa, un brand di gioielli da sogno che diventa ogni giorno più famoso per le sue splendide, originali e uniche creazioni. La storia di Preziosa nasce ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

'Tennis & Friends' - la prevenzione gratuita parte da Napoli e raggiunge Roma e Milano : Nei sette anni di attività Romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di ...

Maltempo : Comune Milano attiva procedura monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del Coc, il Centro operati

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

L'arcivescovo di Milano : don Primo ci dia coraggio : La visita a Bozzolo e la messa ricordando e celebrando il messaggio di Mazzolari 'Lui esempio di chi si fa avanti, noi troppo spesso siamo ancorati alla paura'

Il piano di Milano per fermare i diesel è poco coraggioso : Scriveva Herman Melville che "il coraggio più degno di fiducia e più utile è quello che sorge dalla giusta stima del pericolo da affrontare", e lo scriveva in senso "conservativo", per mettere in guardia da chi ciecamente ignora ogni paura. Ma restando fedeli alle sue parole, e piegandole solo il giusto, possiamo dire che una stima sbagliata del pericolo da affrontare può finire col garantire una misura di coraggio ...

Nasce la Milano Linate Night Run - il 22 giugno si corre di notte sulla pista di atterraggio degli aerei : Una cosa unica al mondo. Alla vigilia della XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon , che si terrà il prossimo 8 aprile nel cuore del capoluogo lombardo, RCS Active Team - RCS Sport presentano Milano ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

"Italian Airways" - nuovo vettore lungo raggio di base a Milano/Bergamo e "feederaggio" con Ryanair : Nasce una nuova compagnia aerea italiana col nome di "Italian Airways" con ambizioni di "Compagnia di bandiera" e obiettivi di collegamento a lungo raggio . "Italian Airways", creata dal Comandante ...

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

Maltempo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano dalle 18 di domani fino alle 12 di domenica 18 marzo a causa del passaggio di una perturbazione caratterizzata da forti piogge. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. E’ stato anche avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. ...

LAURA PAUSINI - 'FATTI SENTIRE'/ Il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : "E’ un invito al coraggio" : LAURA PAUSINI, 'FATTI SENTIRE': domani uscirà il nuovo album dell'artista che ha deciso di presentarlo a bordo di un aereo. Presto partirà poi il tour mondiale con il via a Roma.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:34:00 GMT)