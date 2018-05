NoiPa - arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

NoiPa - news 7/5 : arretrati nel cedolino di maggio 2018 o con emissione speciale? : Finalmente gli arretrati degli stipendi previsti dal rinnovo del CCNL arriveranno nelle tasche dei lavoratori tramite NoiPA. La domanda che molti si fanno è: saranno inclusi nel cedolino del mese di maggio 2018, o bisogna attendersi un'emissione speciale? NoiPA non ha chiarito la questione, ma basta recarsi alla sezione in cui spiegano i vari tipi

Pubblica Amministrazione - NoiPa : arretrati a Maggio "Difesa e Sicurezza" : In data 4 Maggio 2018 sul portale NoiPA, cioè quello dei pagamenti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, così come per il comparto scuola e formazione è stato Pubblicato un avviso importante riguardante gli altri comparti: Sicurezza e Difesa. Il comunicato stampa è relativo agli accordi sindacali e ai provvedimenti di concertazione specificatamente per i

Stipendi NoiPa scuola - news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all'ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l'accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Stipendi NoiPa maggio 2018 : ci saranno aumenti e arretrati? : La domanda che molti si fanno in questi giorni è: gli Stipendi NoiPA di maggio 2018 conterranno aumenti e arretrati? La FLC CGIL, in una nota di un paio di giorni fa, ha spiegato: "Con la firma definitiva apposta da sindacati ed Aran lo scorso 19 aprile il nuovo CCNL "Istruzione e Ricerca" è entrato

