Milano | visita dell' arcivescovo Delpini in Confcommercio 3

Milano : visita dell'arcivescovo Delpini in Confcommercio : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - La regola delle decime: una pratica buona, molto antica, che dà il senso di appartenenza e condivisione alla vita di comunità. E’ l’esortazione nel primo 'Discorso alla Città', lo scorso 6 dicembre, dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in visita oggi in Con

Milano : visita dell'arcivescovo Delpini in Confcommercio (2) : (AdnKronos) - A Milano e area metropolitana (dove sono presenti 188 scuole) gli studenti nel triennio interessati all’alternanza scuola lavoro sono oltre 70mila per 8 milioni di ore di alternanza. In sostanza un millennio in ore. Cifra che spiega, oltre ai problemi burocratici, l’oggettiva difficolt

Milano. Visitabile il capolavoro di Giovanni Bellini : Come annunciato in apertura della grande mostra “Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia”, aperta a Palazzo Reale fino

Imperiapost L'informazione libera della tua città LA 'LATTE ALBERTI' ADERISCE ALLA 'Milano-SANREMO DEL GUSTO' E APRE LE PORTE AI VISITATORI : '... : Fra le aziende partecipanti della nostra provincia la 'LATTE ALBERTI' , capofila fra le imprese attente all'economia locale. Il progetto partito nel 2017, come l'attestato riporta, offre ai ...

Milano. Delegazione del Senato francese in visita in Comune : Si è tenuto a Palazzo Marino l’incontro del Presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, e della vice sindaca

Camera di Commercio Italo-Germanica visita l'Aeroporto di Milano Bergamo : La Camera di Commercio Italo-Germanica , AHK Italien, , associazione di imprese che dal 1921 agisce su incarico del Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco per promuovere le relazioni ...

Eurolega - domani Milano fa visita alla "bestia nera" Khimki : ROMA - Dopo i successi contro Efes Istanbul e Dinamo Sassari, l'Armani Exchange Milano torna a calcare i parquet di Eurolega: domani alle 18 , diretta su Eurosport Player, i biancorossi chiuderanno ...

Eurolega - domani Milano fa visita alla "bestia nera" Khimki : ROMA - Dopo i successi contro Efes Istanbul e Dinamo Sassari, l'Armani Exchange Milano torna a calcare i parquet di Eurolega: domani alle 18 , diretta su Eurosport Player, i biancorossi chiuderanno ...

Laura Boldrini pedala in bici a Milano - poi visita il condominio ecologista : Una biciclettata per la città e poi la visita in un condominio virtuoso sotto il punto di vista della sostenibilità ambientale, in via San Gregorio. E' stata una visita 'ecologista' quella di Laura ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Milano : Laura Boldrini - visita palazzo green e bikesharing (26 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: maltempo Italia, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Esplosione a Leicester in Inghilterra. (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 GMT)