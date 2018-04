Volkswagen | risultati in chiaroscuro ma titolo balza a Francoforte

finanza.lastampa

: #WIBUSYSTEMS ad #HannoverMesse2018 propone insieme a #trumpf e #Volkswagen i risultati del progetto di riferimento… - of2011 : #WIBUSYSTEMS ad #HannoverMesse2018 propone insieme a #trumpf e #Volkswagen i risultati del progetto di riferimento… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)del primo trimestre 2018 a due colori per. Il gruppo industriale tedesco, che comprende 12 marchi automobilistici, ha messo a bilancio ricavi per 58,2 miliardi di euro , in ...