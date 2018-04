Fico chiede tempo al Colle per evitare il patto con la Lega 

Riforma carceri - Fico chiede riflessione ai gruppi. E riceve i complimenti di Finocchiaro - Orlando e Delrio : ROMA - La Riforma delle carceri non sarà tra i compiti della commissione speciale della Camera, nominata la scorsa settimana. I gruppi hanno scelto infatti di far esaminare il decreto legislativo alla ...

Fico chiede ai gruppi di anticipare la "riflessione" sulla riforma delle carceri. Plauso del Pd : "Apprezzamento per la decisione" : Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto ai capigruppo di Montecitorio una "riflessione" sul decreto legislativo che attua la riforma delle carceri, "sulla base delle notazioni del garante nazionale per i detenuti". Una precedente capigruppo aveva deciso di non fare esaminare il testo dalla commissione speciale per gli atti del governo, attendendo la costituzione della Commissione Giustizia. Sul tema ci sarà una nuova ...