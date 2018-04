Scudetto in bilico

Serie A mai così avvincente : Scudetto - Europa - salvezza - tutto in bilico : Serie A mai così avvincente: scudetto, Europa, salvezza, tutto in bilico La tanto vituperata Serie A rischia di regalarci uno dei finali di stagione più incandscenti degli ultimi anni. Non solo per la corsa scudetto tra Juve e Napoli, ma anche per tutti gli altri piazzamenti che contano, ovvero la corsa alla Champions, ma anche […]