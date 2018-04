Cina | dà fuoco al locale notturno dopo una lite | 18 morti

Fermo - investito dal fuoco in cuCina : imprenditore muore bruciato : Fermo - Si è avvicinato ai fornelli della cucina forse per accendersi una sigaretta e gli si è incendiato il k-way che indossava. In un attimo è stato avvolto dalle fiamme che lo hanno carbonizzato. E'...

Luigi Di Maio - la telefonata di fuoco a Matteo Salvini che ha trasCinato il centrodestra nel caos : Le avvisaglie della tempesta scoppiata questa mattina nel centrodestra erano tutte concentrate nella seconda telefonata infuocata che Luigi Di Maio ha fatto giovedì pomeriggio a Matteo Salvini . ...

DIETRO LE CONSULTAZIONI/ Il Colle cuCina a fuoco lento M5s e centrodestra : La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiDIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna

A fuoco ristorante - paura nel cuore della movida : trovata scritta inquietante in cuCina : Pochi dubbi: è stato un incendio doloso. Le fiamme sono divampate nelle cucine del ristorante arabo Riad Aicha di via Saluzzo 6 nella tarda serata di ieri, sabato 31 marzo 2018, a Torino, nel...

Firenze - cuCinano pasta senz’acqua : studentesse Usa danno fuoco alla cuCina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...

Caduta calCinacci in via Chiaia : sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco : Paura questa mattina in via Chiaia, per la Caduta di alcuni calcinacci da un palazzo proprio di fronte al gran caffè Gambrinus. Nessuno si trovava sulla strada al momento del crollo e quindi ...