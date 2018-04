La partita che può decidere la Serie A

Dalla crescita alle riforme : perché tra Spagna e Italia non c’è partita : Non è un caso se gli spagnoli sono diventati più ricchi degli Italiani, come ha rivelato il Fmi. E se nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più. Ecco cosa c’è dietro il sorpasso di Madrid (e il calcio non c’entra)...

Juventus-Napoli tv - su che canale vederla? Data e orario della partita - come seguirla in streaming e tempo reale : Ci siamo, è tutto pronto per la sfida scudetto: l’appuntamento più importante della stagione del campionato di Serie A di calcio. Domenica 22 aprile alle 20.45 va in scena all’Allianz Stadium di Torino il match per quanto riguarda la 34ma giornata tra i padroni di casa della Juventus ed il Napoli. I bianconeri, dopo un deludente turno infrasettimanale, hanno quattro lunghezze di vantaggio sui campani: a disposizione due risultati su ...

Pagelle / Roma Genoa (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Di Francesco più che promosso (Serie A) : Pagelle Roma Genoa (2-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I migliori e i peggiori elementi visti in campo ieri all'Olimpico.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Ferrara : 'Juve - se hai un calo rischi anche di sbagliare. La partita delle partite sarà domenica' - : Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, intervenuto ai microfoni di Premium Sport, ha detto la sua sul momento delle due squadre. CHE LOTTA! - 'Il calcio l'ha inventato il diavolo, la Juve ...

Milan - Gattuso : 'partita che fa alzare l'asticella : bene la difesa - Donnarumma e Kalinic. Su Callejon e Reina...' : Io mi tengo stretti i miei giocatori, che per me sono i più forti al mondo'. Sul biglietto dato a Biglia: 'Era entrato Milik e dovevamo cambiare alcune marcature'. Sulla corsa scudetto: 'Non è chiusa,...

Sampdoria - Giampaolo : “ogni partita sarà importante per continuare a ballare - per far suonare l’orchestra” : “Ora si deve ballare, siamo lì e si balla. Ogni partita sarà importante per continuare a ballare, per far suonare l’orchestra. Sennò la musica è finita e gli amici se ne vanno”. Marco Giampaolo vede così il finale di stagione di una Sampdoria in lotta per l’Europa ma attesa dalla sfida con la Juventus. “La partita sulla carta è proibitiva, contro una formazione che ha perso l’ultima a Genova 18 partite fa poi ...

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

Lazio-Roma - su che canale vedere il derby in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Tutto in una notte. Lazio e Roma si giocano la qualificazione alla prossima Champions League nel derby capitolino di domenica 15 aprile, posticipo della 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I giallorossi hanno ancora negli occhi e nel cuore l’impresa epica della qualificazione alle semifinali col clamoroso 3-0 al Barcellona, ma in campionato sono reduci da una sconfitta interna contro la Fiorentina, che ha parzialmente ...

Milan-Napoli - su che canale vedere il match in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Il sogno scudetto del Napoli passa per San Siro. Dopo la vittoria al cardiopalma contro il Chievo, sconfitto in rimonta con due reti negli ultimi minuti del match, i ragazzi guidati da Sarri sfideranno il Milan domenica 15 aprile per provare a dare ulteriore linfa all’inseguimento alla capolista Juventus, distante 4 punti, e tenere accesa la fiammella della speranza in vista dello scontro diretto, che potrebbe rivelarsi decisivo per lo ...

Atalanta-Inter - su che canale vederla in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : La 32ma giornata di Serie A vedrà l’Inter affrontare la difficile trasferta con l’Atalanta. La squadra di Spalletti, dopo la sconfitta con il Torino, non può permettersi altri passi falsi nella corsa per la Champions League. Dall’altra parte i bergamaschi proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato che li possa rilanciare verso l’Europa. Sarà quindi una partita molto combattuta ed equilibrata, che potrebbe rappresentare ...

Video/ Manchester City Liverpool (1-2) : highlights e gol della partita (Champions league - quarti) : Video Manchester City Liverpool (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno dei quarti di Champions league. Reds in semifinale!.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Manchester City-Liverpool - Guardiola : “serve partita perfetta” : “Avremo bisogno di una partita perfetta. Le persone giudicano i risultati, ma la mia squadra sta giocando in modo straordinario, ed è una gioia allenare questo Manchester City: è eccezionale. Rimonta possibile? Abbiamo dimostrato di poter creare un sacco di occasioni. Il Liverpool si difende bene, ma noi dobbiamo creare ed essere cinici, senza subire reti”. Con queste parole Pep Guardiola spiega il derby inglese di domani nei quarti ...

Morata-Juve - la trattativa col Chelsea è già partita : Alvaro Morata è nel mirino della Juventus. Lo rivela il Corriere dello Sport in prima pagina: 'La Juve è su Morata, si tratta col Chelsea per riportarlo a Torino', l'apertura del quotidiano.